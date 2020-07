Personalitats del món cultural, polític i social s'acomiaden de Juan Marsé

Diferents personalitats del món cultural, polític i social s'han acomiadat aquest diumenge de l'escriptor barceloní Juan Marsé, que ha mort als 87 anys, a través de les xarxes socials. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat que era "un dels autors més populars de l'Escola Barcelona" i que va ser "multipremiat". "Ens deixa com a llegat desenes d'obres d'una qualitat excepcional", ha afegit. El vicepresident de la Generalitat. Pere Aragonès, l'ha descrit com "un dels màxims retratistes de la Barcelona de la postguerra, la dels barris i els seus conflictes de classes". També han lloat la seva figura l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'escriptor Arturo Pérez Reverte i l'escriptora Maruja Torres, entre molts altres.

Aragonès ha destacat que Marsé ens deixa "novel·les memorables com 'Últimas tardes con Teresa'.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que els barcelonins se senten com "si ens haguessin arrencat un bocí de l'ànima". "El nostre compromís és seguir lluitant perquè la Barcelona dels Barris que tan bé va retratar i estimar, no mori mai", ha afegit.

Per la seva banda, l'escriptor Arturo Pérez Reverte ha dit que "s'ha apagat la vida d'un guerrer" i ha destacat que era "l'últim dels nostres clàssics, lluitador honest i solitari, menyspreat durant dècades pel nacionalisme local". "Adéu mestre i amic", ha afegit.

L'escriptora Maruja Torres s'ha limitat a recordar que els "els quatre grans de la cúpula de la revista 'Por favor' van marxar per aquest ordre: El Perich, Manuel Vázquez Montalbán, Forges i, ara, Juan Marsé".

El president del govern espanyol, ha destacat que Juan Marsé era una "figura clau de la literatura espanyola", un "home de fermes conviccions, que a través de les seves obres va aconseguir transportar-nos a la realitat social de Barcelona a la postguerra".

La consellera de cultura, Mariàngela Vilallonga, ha evocat "els personatges de les seves obres, que passegen per la Barcelona del Carmel, on hi ha la biblioteca amb el seu nom, que el recordarà sempre". A més, ha assegurat que "la mirada de Marsé ens fa més conscients de la condició humana".

Segons el president del grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, "amb Juan Marsé mor, una mica també, Barcelona". A parer seu, "si algú vol entendre la Barcelona d'avui, ha de començar per llegir les seves primeres novel·les". En el mateix sentit s'ha expressat la presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, que ha considerat que amb la mort de Marsé "s'apaga una de les veus que millor ha retratat la Barcelona dels últims 60 anys". "La seva obra, com la ciutat, perduraran en el temps", ha conclòs. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha piulat que aquest diumenge "ens ha deixat Juan Marsé, un dels novel·listes catalans de la 'Generació dels 50' que més i millor ha retratat la Barcelona de la postguerra i el postfranquisme des de la seva percepció de la realitat".

Per la seva banda, l'agència literària Balcells ha "lamentat profundament la mort de Juan Marsé. "Descansa en pau, estimat Juan", ha dit a través del seu compte de Twitter.