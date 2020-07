Els festivals i equipaments culturals podran mantenir l'activitat aplicant les mesures sanitàries

Els festivals Cruïlla XXS, Grec, Pedralbes i Sala Barcelona han decidit mantenir les programacions previstes. La decisió arriba després d'una reunió on el Procicat, que ha d'autoritzar els equipaments i activitats culturals com a excepcions perquè puguin mantenir l'activitat, hagi aprovat "prioritzar-les" tant si es fan a l'aire lliure –"temporals o extraordinàries"- com a l'interior, si compleixin "estrictes" mesures sanitàries i de seguretat: seient assignat, hora concertada, mascareta i registre de dades dels assistents. Amb tot, el Procicat manté que hi ha d'haver una autorització expressa de l'òrgan però clarifica els termes per resoldre la inseguretat jurídica, una circumstància que s'interpreta com un aval a les activitats culturals.

El Procicat estableix el procediment a través del qual els ajuntaments podran vehicular la tramitació i fixa els criteris a partir dels quals s'avaluaran les peticions. D'una banda, diu que podran sol·licitar excepcions els equipaments culturals per a les seves activitats habituals, especialment, "en casos que facilitin l'assistència de persones vulnerables als efectes de la covid-19, pels efectes de la calor i d'acord amb les mesures que preveien els plans sectorials del sector de la cultura, per a les quals "els ajuntaments hauran de fer un seguiment i control".

D'altra banda, hi inclou també les activitats "temporals o extraordinàries" a l'aire lliure i amb seient assignat, amb les mateixes condicions.

El comissionat de Cultura, Joan Subirats, ha assegurat que "després d'una significativa espera, es confirma que es pot seguir amb les activitats del Grec" i avança que aquesta nit mantenint els diferents espectacles "en marxa". Es tracta de 'Peeping Tom' al Teatre Grec i l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons i amb la col·laboració de l'artista Eulàlia Valldosera.

De la seva banda, el Cruïlla XXS, a través d'un comunicat, ha confirmat que mantenia els concerts previstos gràcies a la implementació de mesures de seguretat "extraordinàries": ús de mascareta obligatori a tots els recintes, distància social entre les localitats i dispositius higienitzants a disposició dels assistents. A més, el festival garanteix que identifica tots els assistents i treballadors per garantir-ne la traçabilitat de contactes en cas que fos necessari.

L'organització del Cruïlla XXS ha volgut també agrair a artistes, institucions, col·laboradors, patrocinadors i premsa el suport rebut durant aquest darrers dies "plens d'incertesa i neguit" i celebra que 21.575 espectadors els hagin fet confiança.

"El festival vol agrair especialment la feina als 1.027 professionals que durant els darrers 20 dies han fet possible seguir oferint cultura segura a la ciutat de Barcelona, així com a tots els artistes, que són els veritables protagonistes del Cruïlla", conclouen en una nota.

Les activitats d'aquest dilluns del Cruïlla són l''Open Mic en anglès' al Jardí del Museu Marítim en el marc del Cruïlla Comedy by Tram a les nou i 'La volta al món en 80 ties' al Teatre Victòria a dos quarts de nou.



La situació dels cinemes

La Filmoteca de Catalunya i el Renoir Floridablanca han aturat la seva activitat des del dissabte després que el Govern anunciés divendres que els llocs amb molta ocupació de persones a Barcelona, àrea metropolitana, la Noguera i el Segrià queden tancats, com cinemes, però també teatres, entre d'altres. De fet, aquest dilluns no hi havia projeccions de cinema en cap dels dos llocs.