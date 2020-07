Manresa s'aixeca de la cadira amb la potència musical de Doctor Prats

Doctor Prats va tornar dissabte a Manresa després de gairebé un any (era el plat fort a la festa major passada) i va tornar a fer vibrar el públic present. Aquesta vegada, a l'exterior del Palau Firal, en el quart Vibra Festival, que va tornar a ser tot un èxit.

L'esdeveniment va començar a 3/4 de 9 del vespre amb l'actuació dels teloners, Seikos, que van tocar uns 45 minuts. Els de Sant Feliu de Llobregat van encetar la nit a ritme d'un ska que va obrir les ganes de festa als assistents, tot i que una gran part del públic va romandre més serè durant l'actuació i ho va aprofitar per sopar i seure tranquil·lament a les taules habilitades. «No els havíem escoltat mai, els Seikos, però ens han sorprès i ens han fet passar una molt bona estona mentre el sol marxa», explicava Joan Manzanares, un dels assistents procedent de Súria. El jove grup va néixer el maig del 2014 i es va estrenar discogràficament el març del 2019 amb Viaje al Centro.

Cap a les 10 de la nit, Doctor Prats va començar a obrir foc des de l'escenari del Palau Firal amb el so de les trompetes de la cançó Lliure; tant és així que el públic es va aixecar des del minut 1 i les veus dels assistents es barrejaven constantment amb la del cantant, Marc Riera. Els assistents no van parar de ballar i aplaudir els ter-rassencs, que van fer un repàs dels seus èxits en una travessia de funk, reggae i ska durant gairebé una hora i mitja. L'energia del gènere electrònic dubstep que incorporen en alguns dels seus temes va propiciar que el concert fos més mogut del que s'esperava; tot i això, petits i grans van ser molt respectuosos amb els protocols de prevenció durant gran part del concert i les mascaretes posades van ser predominants.



Proclames de cultura i llibertat

Entre cançó i cançó, Marc Riera va compartir diversos missatges d'agraïment a les iniciatives privades com el Vibra Festival per tal d'incentivar de nou una indústria molt afectada per la pandèmia, la musical. A més a més, també ho va aprofitar per dedicar el tema Sona a tot el sector sanitari en relació amb la feina feta durant aquests mesos difícils per a tothom. També va fer una menció de caràcter reivindicatiu i va aprofitar per «recordar que davant les cortines de fum que alguns pretenen imposar, no oblidem que segueixen havent-hi polítics injustament empresonats i volem continuar denunciant la situació».

Una de les sorpreses de la nit va ser la interpretació de Stay Homa per part de Guillem Boltó, trombó de vares i veu de la banda, que també forma part del fenomen Stay Homas, el grup revelació sorgit arran del confinament. El públic va rebre la cançó amb especial entusiasme i va fer que incrementés la festivitat a l'atmosfera.

El concert va finalitzar cap a 2/4 de 12 de la nit amb la interpretació del tema Al final tot anirà bé a manera de missatge d'esperança per tal de sortir de la situació actual de la millor forma possible. El públic va respondre amb emoció i va encendre els llums dels mòbils a l'uníson per concloure la vetllada.