La novel·la «Pluja d'estels» de Laia Aguilar tindrà una versió audiovisual dirigida per Patricia Font

L'escriptora Laia Aguilar ensenyant el guardó que la distingueix com a guanyadora del 52è Premi Josep Pla

L'escriptora Laia Aguilar ensenyant el guardó que la distingueix com a guanyadora del 52è Premi Josep Pla | ACN

La productora de cinema i televisió Oberon Media ha comprat els drets audiovisuals de la novel·la guanyadora del 52è Premi Josep Pla, 'Pluja d'estels' (Edicions Destino), de l'escriptora Laia Aguilar. "Feliç que 'Pluja d'estels' tingui una segona vida amb vosaltres", ha manifestat aquest dilluns Aguilar a través de Twitter. La pel·lícula estarà dirigida per la directora i guionista Patrícia Font, guanyadora d'un Premi Goya al millor curtmetratge de ficció l'any 2014. 'Pluja d'estels' narra la reunió d'un grup d'amics que es troben 5 anys després d'un tràgic incident en una casa al Cap de Creus amb l'excusa de contemplar una pluja d'estels. Cal recordar que farà unes setmanes, la llibreria Parcir de Manresa va acollir una signatura de llibres de l'escriptora.

Al llarg del relat, els protagonistes es diverteixen i comparteixen experiències, però també afloren gelosies, una antiga història d'amor i el sentiment constant que hi ha un fet del passat encara per resoldre. A més, el final de la nit els reserva una sorpresa.

Laia Aguilar (Barcelona, 1976) és una autora reconeguda per haver publicat obres de literatura juvenil, com ara 'Wolfgang (extraordinari)', que l'any 2016 va rebre el Premi Carlemany. Amb 'Pluja d'estels', l'escriptora va fer un canvi de rumb cap a la literatura per a adults.

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Aguilar va manifestar en la tradicional vetllada literària d'entrega del Premi Josep Pla que l'estructura i el ritme narratiu de l'obra estan molt marcats pel seu passat com a guionista a sèries de televisió com 'El cor de la ciutat', 'Ventdelplà', 'Infidels', 'El Príncep' o 'Merlí'. En aquest sentit, va assegurat que "abans d'escriure una escena" s'ha d'imaginar com seria filmar-la.