'La revolta del poble' es presentarà a Santpedor per celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa

El llibre 'La revolta del poble. L'1 d'Octubre al cor de Catalunya' es presentarà dijous 23 de juliol a les 8 de la tarda a la Plaça gran U d'octubre de Santpedor. L'acte, que s'emmarca dins de les festes de Santa Anna, servirà per celebrar el Dia del Llibre i de la Rosa.

La revolta del poble, escrit per al periodista Aleix Solernou, relata els fets de l'1 d'Octubre i del 3 d'Octubre al Bages, una de les comarques més castigades per la violència de la Guàrdia Civil. Solernou revela la xarxa clandestina que va fer possible que el Bages pogués votar. L'obra també reviu l'alegria de participar en el referèndum, les càrregues policials a Callús, Fonollosa, Sant Joan i Castellgalí, els nervis en els punts de votació i la manifestació històrica que va omplir els carrers de Manresa durant el 3-O.

El llibre es va presentar diumenge 19 de juliol a Callús davant la presència d'una cinquantena d'assistents. L'acte va comptar amb la col·laboració del fotògraf Salvador Redó i de l'exalcalde de Callús, Josep Maria Ginestà.