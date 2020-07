Els Amics de les Arts presentaran el seu nou disc al Kursaal, el 25 de setembre

El teatre Kursaal de Manresa continua la seva aposta per la cultura malgrat el context de crisi actual per culpa de la covid-19. L'equipament ha decidit programar una vintena d'espectacles per als mesos de setembre i octubre. Es tracta d'una programació "flexible", segons el gerent de l'equipament, Jordi Basomba, i que es fa amb només dos mesos d'antelació per si cal realitzar canvis d'última hora. De fet, les entrades no es posaran a la venda fins al 25 d'agost per si cal realitzar canvis en la capacitat. Tot i que, ara, la capacitat podria ser del 100%, les entrades es venen deixant sempre una butaca buida al costat de cada espectador i, com a màxim, es poden comprar sis butaques juntes. "No té sentit fer una programació a quatre mesos vista amb la incertesa que hi ha ara mateix". El gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) té clar que la flexibilitat ha de ser, a partir d'ara, una premissa necessària a l'hora de programar. També a l'hora de posar les entrades a la venda.

La programació de setembre i octubre és "diversa" i es concentrarà, en gran part, a la Sala Gran i a la Sala Petita del Kursaal. Mantindrà la reducció de capacitat i totes les mesures sanitàries establertes que ja s'han posat en pràctica en la programació d'aquest mes de juliol.

Així, després de la programació de Festa Major, amb "El pare de la núvia" (29 i 30 d'agost), "Broadway a capella" (31 d'agost), "El monstre de colors" (5 de setembre) i "David Guapo" (6 de setembre), la programació es reprendrà el 17 de setembre amb un concert d'Antonio el Remendao a la sala petita del Kursaal -recuperat després que es va suspendre arran de la Covid19-, dins del cicle El Club de la Cançó, que inclourà també un concert de Joan Isaac el 22 d'octubre. També a la sala petita, el 24 de setembre tindrà lloc el concert de DDM Trio amb el sallentí Roger Giménez.

Pel que fa al cicle per a públic familiar Imagina't, tornarà a la programació el 19 de setembre amb una doble funció de l'espectacle per a nadons "KL'AA La teva cançó" de la companyia Inspira Teatre, i també "Oop's!" dels manresans Teatre Mòbil, el 10 d'octubre. Adreçat a tots els públics hi haurà també "Laika" de Xirriquiteula Teatre, el 4 d'octubre, basada en la història de la primera gossa que va arribar a la lluna; i "Flotados", un espectacle del sallentí David Moreno que -després de fer una gira internacional- s'estrenarà al Kursaal el 30 d'octubre i amb el qual es celebraran els 5.000 dies de la reobertura de l'equipament, el 20 de febrer de 2007.

Com a plat fort, el 25 de setembre la sala gran del Kursaal acollirà la presentació del nou disc d'Els Amics de les Arts i el 10 d'octubre tindrà lloc el concert que donarà pas a una nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, un homenatge a Teresa Rebull, pionera en la música folk i d'arrel, amb més d'una dotzena de músics a l'escenari. El 20 de setembre arribarà a la sala gran una producció per commemorar l'Any Beethoven, amb la interpretació de "La Novena Simfonia" a càrrec de l'Orquestra Camera Musicae i l'Orfeó Català.

Pel que fa al teatre, a la Sala Gran el 3 d'octubre s'hi representarà "El Gallardo español" d'en Peyu, i el 24 i 25 d'octubre l'obra sobre el procés català "Alguns dies d'ahir" de Jordi Casanovas, en 2 funcions. I a la sala petita, s'hi podrà veure "Anthropos enamorat" dels solsonins l'Altreatre l'1 d'octubre; "Negrata de merda" de Denisse Duncan el 8 d'octubre i l'espectacle poetico-musical "Dar a luz", el 29 d'octubre.

A part d'aquests espectacles, la programació inclourà "Tinder sorpresa" d'Andreu Casanova (18 de setembre), 3 funcions d'"Un dia qualsevol" d'Oriol Tarrasón (26 i 27 de setembre) i el Festival Em Sonen! (26 de setembre), 3 muntatges programats inicialment el primer semestre d'aquest any i que es van haver d'ajornar arran de l'aturada per la covid19.

En aquest primer tram de la programació de tardor no hi haurà espectacles del cicle de Gent Gran, tenint en compte que es tracta d'una població vulnerable. Tampoc no hi haurà abonaments, però es mantindran els descomptes habituals.

A més a més, s'aplicaran les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de la capacitat per mantenir la distància social i l'ús de mascareta durant les representacions.

Venda d'entrades



Les entrades per als espectacles "Tinder Sorpresa", "Un dia qualsevol" i el festival Em sonen! ja són a la venda perquè es tracta d'espectacles programats el primer semestre i que ara s'han reprogramat. Així com els espectacles de Festa Major: "El pare de la núvia", "Broadway a capella", "El monstre de colors" i "David Guapo". Les entrades es poden comprar a la web www.kursaal.cat i, fins aquesta setmana -de dimarts a divendres d'11 a 13 h- a les taquilles del Kursaal. Entre el 28 de juliol i el 24 d'agost, ambdós inclosos, el servei de taquilles estarà tancat per vacances. El 25 d'agost es reprendrà el servei en horari de matí d'11 a 13 h de dimarts a dissabte i de 18 a 21 h de dimarts a diumenge.

La resta d'espectacles entre setembre i octubre es posaran a la venda el dimarts 25 d'agost a les 11 h del matí, tant a taquilles com per internet.



Entrades gratuïtes per al personal de les residències de gent gran de Manresa per veure 'Un dia qualsevol'

La sala gran del Kursaal acollirà els dies 26 i 27 de setembre 3 funcions de l'obra "Un dia qualsevol" d'Oriol Tarrasón, una comèdia agredolça protagonitzada per 3 avis i una infermera que viuen en una residència i que tracta temes com l'eutanàsia, l'autonomia o la solitud en la vellesa. En aquest sentit, des del Kursaal es convidarà el personal de les residències de gent gran de Manresa a veure aquesta obra, en agraïment a la feina feta en la cura de la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables i molt afectat per casos de Covid 19.