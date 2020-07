Beth Rodergas: «S'hauria de prendre exemple de la seguretat als concerts»

Fa gairebé set anys de l'últim disc de Beth Rodergas (Súria, 1981). Aleshores, acabava de ser mare per primer cop i, sense meditar-ho, el seu dia a dia va fer endarrerir la idea de treure un nou àlbum. Durant aquest temps, la cantant i compositora s'ha dedicat a gaudir de la maternitat, tirar endavant projectes com la marca de roba per a nens LittleLia o la publicació del llibre NYAM, participar en diverses obres de teatre... i tot acompanyada de la seva gran passió: la música. Ha seguit fent concerts en directe i, després d'anar gestant el que serà el seu 5è àlbum a poc a poc, se sent preparada per llençar-lo a finals d'aquest 2020 i compartir des dels escenaris tot el creixement que ha experimentat com a persona. El proper divendres, 24 de juliol, a La Mirona (Girona) farà el primer pas postconfinament amb l'únic concert que durà a terme aquest estiu.

Després de tants mesos, tornar a trepitjar escenaris li deu fer especial il·lusió.

En tinc moltes ganes. Quan tens èpoques amb molts concerts, a vegades no hi dones prou valor perquè sembla que és la normalitat. Tot i no tenir una gran gira, se m'han suspès o ajornat fins a l'any vinent moltes coses... Aquest estiu serà només un concert i quan ho vaig saber estava eufòrica. Com venim d'on venim i el futur és tan incert, fa molta il·lusió i l'agafo encara amb més ganes.

A La Mirona hi haurà mesures de seguretat per prevenir la COVID-19. Creu que la gent té por d'anar als concerts?

No crec que sigui una qüestió de por, hi ha de tot. Em fa la sensació que la gent té ganes d'anar a concerts perquè venim d'uns mesos en què ens hem hagut de privar de moltes coses. Tant el públic com els artistes tenim més ganes que mai de compartir i fer música amb totes les mesures. Hi ha llocs com el transport públic, un avió o la terrassa d'un bar que són menys segurs que no pas un concert, on les mesures són súper estrictes, es compleixen i la gent és respectuosa. És admirable, molts sectors haurien de prendre exemple del que està fent la cultura.

Fa set anys de Família, però durant aquest temps ha estat gestant les cançons del que serà el seu 5è disc. Què intentarà transmetre?

És un disc que no acabava d'arribar mai perquè faig mil històries, tinc dos nens petits i els timmings varien. No tinc data, però la idea és treure'l per fi a principis del 2021. Hi haurà cançons noves, que he compost últimament, però també n'hi haurà d'altres que vaig compondre fa molt temps. En aquest cas són cançons en castellà que, per circumstàncies, se'm van quedar en un calaix. Durant aquests 10-12 anys que fa que les arrossego, sempre he tingut l'espineta de gravar-les. Són cançons de la Beth amb una vintena d'anys.

Com ha canviat la Beth d'ara respecte a la d'abans?

La part personal pesa molt. La maternitat és un aprenentatge constant i absorbent. Crec que he crescut com a persona. La música ha seguit present, però no m'hi he centrat tant i ara tinc mono de la Beth cantant. És el que millor sé fer i ho necessito.