Marc Aloy i Marta Vilalta presenten avui a Manresa un volum d'Oriol Junqueras

La figura d'Oriol Junqueras serà present avui a la Plana de l'Om en l'acte de presentació del seu llibre Parlant amb tu d'amor i llibertat (Ara), que tindrà lloc a partir de les 20 h. En aquest volum, el president d'ERC explica com la poesia de grans autors de tots els temps l'ha ajudat a expressar conceptes i valors universals.

En la trobada hi seran presents destacats membres del partit republicà com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi és prevista l'assistència de Marta Vilalta, portaveu i diputada, Estefania Tor-rente, presidenta del Consell Comarcal del Bages, i la cantant Ivette Nadal. L'acte té la col·laboració de la llibreria Parcir de la capital bagenca.

Castellers a Igualada

Avui, a les 19.30 h, es presenta el llibre Força, equilibri, valor i seny i... Moixiganguers, que glossa la trajectòria i els valors d'aquesta colla castellera de la capital de l'Anoia. L'acte es farà a les Cotxeres dels Moixiganguers, amb la participació de l'autor, Pau Corcelles, Miquel Bernardí, presentador del programa de castells Vint-i-quatre de Ràdio Igualada, i Oriol Solà, president de l'entitat. Organitzat per Òmnium, Aqualata i Llegim?