Moià programa un nou festival que fusiona la poesia amb la música trap

Moià ha programat un nou festival pel proper 16 d'agost que fusionarà la poesia amb la música trap. Amb el nom de, F*cking mots, el certamen té per objectiu "explorar l'exercici poètic des de formes variades i variables fent ús d'allò que les dues disciplines tenen en comú: l'ús de la paraula". La idea és que poetes i músics intercanviïn recursos expressius i artístics. Algunes de les propostes que es podran veure seran, per exemple, el grup de trap del moianès Click02, que adaptarà i interpretarà poemes de Josep Carner amb estètica i ritmes trap, o bé un recital de lletres trap-reggaeton en format de lectura poètica per part de La Rateta ja no escombra l'escaleta.

Les altres propostes que es podran veure al festival seran les del periodista i professor de música electrònica Oriol Rossell, que convidarà el públic a percebre el fet poètic des d'una perspectiva diferent, ja que farà un repàs "per les contracultures i els usos i abusos que han tingut en la poesia". VNX serà una altra "aparició trapera" des de Monistrol de Calders, i les poetes Juana Dolores Romero Casanova, Guim Valls, Anna Gas i David Caño llegiran les seves obres sobre bases de trap, que punxarà Nerea Campo.

L'esdeveniment comptarà amb un format reduït i se celebrarà el 16 d'agost al Parc Municipal de Moià, un espai ample que, segons l'organització, "permet seguir amb atenció les indicacions en matèria de protecció i seguretat sanitària".