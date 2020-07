Els muntatges de la Mediterrània es treballen per poder-los representar en línia i a l'escenari

De moment, 42 propostes de música i arts escèniques -el 75 % de les quals estrenes- que les companyies estan treballant de manera paral·lela per poder-les portar en dos escenaris per a públic i programadors: online i en viu. La situació provocada per la covid-19 no deixarà Manresa òrfena de la Fira Mediterrània -com ja va avançar aquest diari- però, en previsió de les restriccions i possible evolució de la pandèmia, el certamen fa mesos que s'està repensant per cobrir els dos fronts: en línia i presencial.

Ahir, els responsables de la fira presentaven a la capital del Bages el gruix d'una programació que mira a casa -amb només 4 propostes internacionals- i que tindrà noms com el pianista Marco Mezquida, amb el seu nou treball, Talismán, amb una forta empremta de la música tradicional de la Península Ibèrica, en companyia d'Aleix Tobias i Martín Meléndez; la mallorquina Maria del Mar Bonet, que estrenarà nou espectacle, Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca, o la proposta de l'asturià Rodrigo Cuevas i Raül Refree, que s'han unit en la producció del darrer treball de Cuevas, Manual de cortejo, i que coincidiran a Manresa per primer cop en la posada de llarg del seu darrer muntatge.

La idea és que «el màxim d'espectacles siguin presencials però de moment no podem concretar quants ni quins perquè no sabem en quina situació ens trobarem l'octubre. No podem oblidar que és una fira excepcional amb accent covid», explicava ahir Jordi Fosas, director artístic d'un certamen que s'allarga dos dies per tenir més marge d'actuació i que se celebrarà del 13 al 18 d'octubre.



Socis i coproduccions

De les 42 propostes triades per a la 23a edició, una dotzena seran coproduccions, produccions i col·laboracions de la fira amb els «diferents socis, tant de festivals estratègics de cultura tradicional com d'equipaments nacionals», remarca Fosas. I, precisament, una d'aquestes propostes de «l'obrador de la Fira Mediterrània» serà l'encarregada d'inaugurar la programació artística en viu d'enguany, dijous 15 d'octubre. Es tracta de Za! & La Transmegacobla, que, fruit d'un laboratori de creació realitzat fa dos anys reunirà sobre l'escenari el grup de música experimental Za!, la MegaCobla, un quartet de vents de cobla tradicional, i el duet femení de trans-folk Tarta Relena, amb la coproducció de la Mediterrània i l'Espai Marfà de Girona.

La fira, destaca Fosas, també participa com a productora en la proposta de Marc Sempere-Moya, en la qual col·labora L'Estruch de Sabadell, i que reflexionarà sobre el límit entre l'individu i el comú amb un ritual que comptarà amb la participació del transgressor cantant exflamenc El Niño de Elche i el baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez.



Cultura popular, el setembre

La fira continua plantejant tres grans itineraris, un de música amb l'escena mediterrània de músiques del món i música folk; un d'arts escèniques que creen a partir de patrimoni immaterial i de la cultura popular i tradicional; i un de cultura popular i associacionisme, la programació del qual se sabrà el setembre un cop s'ha tingut clar el pla sectorial que regula aquesta activitat.

I si l'any passat una de les mirades de la programació se centrava en qüestions de gènere, enguany ho farà sobre el «desenvolupament sostenible i el territori» amb l'espectacle que obrirà i tancarà la fira i que es titula -des del juny de fa un any, remarca Fosas- Brots Transhumants. El músic Arnau Obiols i el ballarí Magí Serra, acompanyats del creador audiovisual Pepe Camps, faran una «transhumància artística» on conversaran «amb figures clau de la cultura i el medi ambient». El recorregut, que públic i programadors podran seguir online, començarà el 13 d'octubre al santuari de Queralt i es clourà amb el documental filmat durant el recorregut, el 18 d'octubre a Manresa.



Primers discos

De la programació, Fosas apunta el jove duet Alexandrae, integrat per Marc Vilajuana i Elena Tarrats, que oferiran un recital de cants arcaics portats al terreny contemporani «a l'estrena del seu primer disc, Gaudeamus omnes». I la violinista Coloma Bertran presentarà el seu primer treball en solitari, Nocturns i diamants, molt ben acompanyada d'artistes com Carles Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet.

Quant a la part internacional, la programació d'arts escèniques de la fira comptarà amb la proposta SunBengSitting, del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer; i amb els suïssos Trickster amb un projecte centrat en el conte de la Blancaneu.