Víctor Amela parla del seu llibre sobre la Lleva del Biberó a l'Abacus

El periodista i escriptor Víctor Amela va presentar el llibre Ens van robar la joventut. Memòria de la Lleva del Biberó (Rosa dels Vents), ahir a la tarda a la llibreria Abacus de Manresa davant d'una vintena de persones. El volum ofereix nombrosos testimonis recollits per l'autor al llarg dels anys d'un dels episodis més colpidors de la guerra civil espanyola. La trobada, organitzada per l'Associació Memòria i Història de Manresa, va ser presentada per Joaquim Aloy i Salvador Redó, membres del col·lectiu, i es va perllongar durant més de dues hores per l'interès dels assistents en el tema.