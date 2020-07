Els Amics de les Arts portaran el nou disc al Kursaal el 25 de setembre

El teatre Kursaal de Manresa ha programat una vintena d'espectacles per als mesos de setembre i octubre. Es tracta d'una programació «flexible», segons el gerent de l'equipament, Jordi Basomba, i que es presenta de manera fragmentada en comptes de semestral per si cal fer canvis d'última hora a causa de l'emergència sanitària. De fet, les entrades no es posaran a la venda fins al 25 d'agost: «No té sentit fer una programació a quatre mesos vista amb la incertesa que hi ha ara mateix». El gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) té clar que la flexibilitat ha de ser, a partir d'ara, una premissa necessària a l'hora de programar i de posar les entrades a la venda.

I entre els plats forts de la propera temporada hi ha el concert dels Amics de les Arts, que actuaran el 25 de setembre per presentar el seu cinquè treball, El senyal que esperaves, que veurà la llum una setmana abans, el 18 de setembre. Fins ara han avançat cinc de les deu cançons en plataformes digitals.

La programació de setembre i octubre serà «diversa» i es concentrarà, en gran part, a la Sala Gran i a la Sala Petita del Kursaal. Mantindrà la reducció de capacitat i totes les mesures sanitàries establertes que ja s'han posat en pràctica aquest juliol. Aquest primer tram de tardor, la graella escènica inclourà espectacles de la temporada passada ajornats a causa de l'aturada per la covid-19, i d'altres de nous com la Novena de Beethoven amb l'Orquestra Camera Musicae i l'Orfeó Català; el monòleg El Gallardo Español de Peyu i l'obra Alguns dies d'ahir de Jordi Casanovas. El Kursaal mantindrà tots els cicles de programació, excepte el de Gent Gran, tenint en compte que es tracta «d'un col·lectiu vulnerable.



Una funció especial

La Sala Gran acollirà el 26 i 27 de setembre tres funcions de l'obra Un dia qualsevol d'Oriol Tarrasón, una comèdia agredolça protagonitzada per tres avis i una infermera que viuen en una residència. El teatre convidarà el personal de les residències de gent gran de Manresa a veure aquesta obra, en agraïment a la feina feta en la cura de la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables i molt afectat per casos de covid-19.