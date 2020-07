El Dia del Llibre porta nous títols de Jeroni Muñoz, Òscar Pardo i Quico Sallés

L'escriptor manresà Jeroni Muñoz publica Ho faré igualment, la novel·la amb la qual debuta en el gènere negre i que li va fer merèixer el Premi Teodor Llorente 2020 de la Pobla de Vallbona (València). Corrupció política, investigacions criminals, prostitució i abusos de poder són els elements que desfilen per les pàgines d'una ficció que va ser recompensada amb 3.000 euros i la publicació al segell Vincle Editorial.

El gironellenc Òscar Pardo ha tret Una apocalipsi i una truita de patates (Cèlebre Ed.), un recull de vuit relats independents entre ells però que tenen el nexe comú de tractar amb humor una futura Catalunya apocalíptica. Editat en català i castellà, el llibre reflecteix la manera com algunes de les innovacions tecnològiques poder ser un perill per a la humanitat.

El periodista Quico Salles, veí de Sant Joan de Vilatorrada, publica Catalunya zona zero (Rosa dels Vents), una crònica dels dies més durs del confinament. Mentre tothom estava tancat a casa, el reporter va poder recórrer el país i confegir un mosaic d'històries humanes que ens expliquen els efectes terribles que té i tindrà la crisi del coronavirus.

El Lluís i l'alzina de Querol és un àlbum infantil de Clara Fons i la il·lustradora Mari Fouz que homenatja l'alzina centenària de Fonollosa. Editat per Lalè, una entitat de serveis educatius i comunicatius, el llibre té una dimensió solidària, ja que tots els beneficis es destinaran a mantenir el projecte de l'Escola dels Dracs (Agrupació Sant Jordi), de Fonollosa, el poble on hi ha l'arbre esmentat.