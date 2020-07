Memoria.cat redescobreix quatre curts en color i inèdits de la Manresa dels 60 i 70

L'Arxiu Comarcal del Bages guardava quatre petites joies fílmiques sense saber-ho. Quatre curts de la Manresa dels anys 60 i 70, un del cineasta manresà Joan Guitart (1932) i tres més dels quals, ahir, encara no se sabia amb certesa l'autoria. L'Associació Memòria i Història de Manresa (memoria.cat), autors de la troballa, esperen poder lligar caps i trobar la identitat del cineasta desconegut abans que es projectin públicament el dijous 30 de juliol, al Multicinemes Bages Centre. Són curtmetratges inèdits i en color que repassen les grans obres públiques que es van fer a Manresa durant l'etapa de l'alcaldia de Ramon Soldevila Tomasa, però també sobre la segona visita del general Franco a la capital del Bages, l'1 de juliol del 1966.

L'interès de la troballa, explicava ahir Joaquim Aloy, president de l'entitat, rau en «el valor documental» d'un material fílmic inèdit per al gran públic que permetrà veure, per primera vegada, i no només a través de fotografies o el NO-DO, «alguns fets rellevants de la història de la nostra ciutat», com el comiat de l'últim tren del baixador del carrer Guimerà, les imatges del procés de reforma del pont de l'Estació o les obres de pavimentació de la carretera de Vic, Muralla de Carme, Muralla de Sant Domènec i carretera de Cardona, entre d'altres. A més de la visita del dictador, en color.

El material procedeix del Fons Ramon Soldevila Tomasa, que els seus fills van donar a l'Arxiu Comarcal del Bages fa anys. I com van arribar-hi els membres de Memoria.cat? Aloy i Olga Payan, conservadora de béns culturals del Museu de la Tècnica, són els autors del darrer web del portal que reuneix els gairebé 250 curts que Guitart ha filmat al llarg de 50 anys a la ciutat (vegeu La Revista de l'11 de juliol de Regió7). En una visita, el cineasta els va comentar l'existència d'una filmació que havia fet l'any 70 sobre les obres de pavimentació per encàr-rec de funcionaris de l'Ajuntament. Un curt de 22 minuts –el més llarg de la troballa– que aquests funcionaris van regalar a l'alcalde i que els fills, amb la resta de curts, van cedir a l'Arxiu.

Posats en contacte amb l'arxiver Marc Torras, que tenia perfectament identificada la donació, la primera sorpresa va ser trobar tres curts més, tots rodats en 8 mil·límetres, que, a final de l'any passat, es van enviar al Centre de Restauració de la Filmoteca de Catalu-nya per a la seva «digitalització», explica Payan. I la segona sorpresa la van tenir ara fa uns dies els membres de Memoria.cat en rebre el material i comprovar el seu valor documental: «només sabíem que trobaríem el film de les obres de Guitart però no què hi hauria en la resta». Això, i la gran «qualitat» dels quatre curts, en color i sense so.

El material original, propietat de l'Arxiu manresà, està dipositat per a la seva conservació a la Filmoteca de Catalunya.