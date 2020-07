S'esgoten en 24 hores les entrades de la projecció de curtmetratges dels anys 60 i 70 a Manresa

En només 24 hores s'han exaurit les entrades per a la projecció dels quatre curtmetratges inèdits i excepcionals sobre la Manresa dels anys seixanta i setanta prevista per al dijous 30 de juliol, a les 19:00. Per aquest motiu s'ha decidit fer una segona sessió el mateix dijous, a les 20:30. En aquesta ocasió, per obtenir les entrades cal passar per les taquilles de Cinemes Bages Centre a partir de demà, de les 15:30 a les 22:00, fins a omplir l'aforament.

Aquests curts tenen un gran valor documental perquè permetran veure, per primera vegada, alguns fets rellevants de la història d'aquesta ciutat. Els curtmetratges procedeixen del Fons Ramon Soldevila Tomasa de l'Arxiu Comarcal del Bages. Un d'ells va ser filmat pel cineasta Joan Guitart Clapera i dels altres no se'n coneix amb certesa l'autoria.



Contingut dels curts

El primer curt: Comiat de l'últim tren del baixador del carrer d'Àngel Guimerà

Mostra la partida de l'últim tren del baixador del carrer d'Àngel Guimerà, l'arribada del tren al baixador de Manresa-Alta i el recorregut a peu per les obres de l'entorn. Data del 6 d'octubre de 1969 i la seva durada és de 4'34"

El segon curt: Obres de reforma del pont de l'Estació

El curt, datat del 1965, recull unes imatges impactants del procés de reforma del pont de l'Estació de 2'10" de durada.

El tercer curt: Les grans obres públiques

Les imatges d'aquest curt del 1970 mostren les obres de pavimentació de la carretera de Vic, Muralla de Carme, Muralla de Sant Domènec i Carretera de Cardona, també dels carrers de Francesc Moragas i Passeig del Riu, la construcció de l'Escola Bages i la piscina municipal i la cobertura de la via dels Catalans a Santa Clara. És la filmació més llarga de totes, 22'15", i l'autor és el cineasta Joan Guitart Clapera.

Quart curt: Segona visita del general Franco a Manresa

L'últim curt dura 4'38" i ens ensenya parcialment la visita del general Franco, a Manresa, l'1 de juliol del 1966.

L'acte és organitzat per l'Associació Memòria i Història de Manresa amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal del Bages, propietària d'aquestes filmacions.