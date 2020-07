El Dia del Llibre i de la Rosa arrenca amb bon ambient a Manresa

La jornada matinal del Dia del Llibre i de la Rosa a Manresa està transcorrent amb força ambient a l'espai acotat del passeig Pere III on des de primera hora del matí llueixen els seus productes quatre llibreries, tres editorials i una floristeria de la ciutat.

Ubicada al tram central de la cèntrica via arbrada de la ciutat, aquesta àrea de 400 metres quadrats és l'epicentre de la celebració ideada per replicar a petita escala el Sant Jordi avortat per la pandèmia. Molts ciutadans estan passejant entre les parades complint en tot moment les mesures sanitàries, mentre que l'organització controla que no hi hagi més de 125 persones simultàniament. Sol i bona temperatura ajuden a que la primera part de la jornada estigui superant les expectatives d'assistència.

El Dia del Llibre i de la Rosa a Manresa està organitzat per la UBIC amb la col·laboració de l'Ajuntament. Les parades tancaran a les 2 del migdia i reobriran de 5 de la tarda a 10 de la nit. Simultàniament, al pati del Casino se celebraran presentacions de llibres i recitals poètics.