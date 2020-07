Se suspèn el concert de «Roba Estesa» al Vibra Festival per causes mèdiques alienes a l'organització

El concert del grup «Roba Estesa», dins el marc del Festival Vibra queda anul·lat, en conseqüència el duet manresà «Bluebell Duet» tampoc actuarà. Per tant tota la programació del dissabte 25 de juliol no se celebrarà. En un comunicat, el festival ha explicat que ha sigut per causes mèdiques alienes al Vibra i es retornaran per la mateixa via on es van comprar les entrades. Per altra banda, segueix en peu el concert d'aquest divendres del grup «Els Pets» a les 20.30h.

Roba Estesa ha estat Guanyadora del Premi Sons de la Mediterrània 2015 (Grup Enderrock), de quatre categories de PREMIS ENDERROCK, tres per votació popular (millor grup revelació, millor disc de folk per Descalces (Coopula Records) i millor cançó de folk per "Viu") i un de la crítica al millor disc revelació atorgat del seu disc de debut, Descalces.