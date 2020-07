L'atípica diada del llibre i la rosa triomfa

La ciutadania va sortir al carrer per fer allò que no va poder dur a terme per Sant Jordi: remenar i triar llibres

La ciutadania va sortir al carrer per fer allò que no va poder dur a terme per Sant Jordi: remenar i triar llibres MIREIA ARSO

El Dia del Llibre, la Rosa i la mascareta va deixar ahir a Manresa molt bon sabor de boca: 5.000 persones van passar al llarg de la jornada per l'espai protegit d'uns 400 m2 del passeig de Pere III (davant del Casino), on es van aplegar vuit parades –4 llibreries, 3 editors i una floristeria– i un estand de signatures d'autors locals. Segons les dades facilitades per la Unió de Botiguers i Comerciants, organitzadora de la trobada en col·laboració amb l'Ajuntament, fins a una desena de vegades es va haver d'aturar l'entrada de vianants al recinte –que ocupava la part central de la via, deixant els laterals lliures– per regular el màxim de 120 persones permeses a l'interior.

«Ha estat correctíssim», apuntava Antoni Daura, de la llibreria Parcir, quan la vetllada encara tenia alguns cartutxos per cremar però ja es podia fer un primer balanç del projecte. Tret de les hores de més calor, en una jornada especialment xafogosa en què el termòmetre es va enfilar fins als 30 graus, la resta del dia va registrar una notable afluència de vianants a l'espai acotat amb tanques. «Sort de l'ombra que fan els plataners», agraïa un dels treballadors de l'organització.

Ningú era tan il·lús d'esperar una rèplica de Sant Jordi, però la festa que mínimament la intentava substituir va ser un èxit malgrat tot els condicionants. «Nosaltres almenys hem pogut fer la festa», anotava Daura, assenyalant que a Barcelona el 23-J es va viure ahir sense una fira unificada a causa dels rebrots de coronavirus que hi tenen lloc. Però no era només que els plans s'havien pogut dur a terme segons el que estava previst: la ciutadania va respondre.

«Ha estat bonic», apuntava Anna Roca a la parada de la llibreria Papasseit: «Hi havia ganes de tornar-nos a veure les cares, encara que sigui amb mascareta». No era Sant Jordi, perquè de Sant Jordi només n'hi ha un, però la diada es va organitzar per donar un cop de mà als dos sectors delmats per la suspensió del 23 d'abril ara fa tres mesos. La diferència amb la festa primaveral era abismal: en aquesta ocasió només hi van poder participar els professionals (llibreters, editors i floristes) i en van quedar fora les entitats i associacions sense ànim de lucre per evitar agombolaments imprudents.



Jornada lluïda a Berga

El d'ahir no va ser un dijous normal i corrent a Berga, però tampoc va ser un Sant Jordi. No hi va haver ni de lluny aglomeracions, però l'esperit del Dia de la Rosa i el Llibre va ser present al carrer Major de la capital berguedana.

Al cor del centre històric s'hi van instal·lar tres parades de llibres, davant de cal Morlans, de cal Barons i a la llibreria Huch, i també una de roses solidàries a cura de Gingko Apac Berguedà, associació sense ànim de lucre que aplega pacients oncològics, familiars i voluntaris.

Ester Huch explicava a Regió7 que, malgrat no ser un Sant Jordi normal, hi havia hagut més moviment i vendes que un dia laborable qualsevol. A la seva parada de llibres del carrer dels Àngels, entre el carrer Major i la plaça de Sant Pere, s'hi va sumar la taula on el filòsof Joaquim Sala va signar exemplars del seu llibre La Patum: els humans entre la terra i el cel, editat per Jaume Huch (Edicions de l'Albí), que el va acompanyar. Pel que fa a Gingko, calculaven que havien venut més d'un centenar de roses solidàries. Els diners recollits aniran a La Marató de TV3. També hi van vendre mascaretes.