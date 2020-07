Un noi especial

Encara hi ha massa gent que veu les persones amb síndrome de Down com éssers dels quals cal apartar-se o tenir vergonya. Una misèria humana com tantes altres que aquesta pel·lícula s'encarrega de desmuntar: el film explica la història del Jack, un nen de quatre anys a qui els seus pares li diuen que tindrà un germà molt especial, tant, que no serà fàcil gestionar les emocions que comportarà tenir a casa algú que té l'esmentada alteració cromosomàtica.

La pel·lícula s'estrena en català i en castellà i parteix del llibre que conta la història real d'en Giacomo Mazzarioli, que fa cinc anys va entrevistar el seu germà Gio, un noi amb Down, i el vídeo resultant es va convertir en viral a YouTube. D'aquí en va sortir la novel·la escrita per ell mateix.

En Jack s'estima el seu germà, però quan és un adolescent amaga la seva existència als seus amics. Sobretot a la noia que li agrada. Una situació que s'embolica fins que es descobreix la veritat i el noi aprèn la lliçó: el seu germà és el seu gran amic i per a la família és un tresor i una joia que en formi part.