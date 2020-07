Úrsula Corberó «arrasa» en el nou videoclip de Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny i Tainy

L'actriu Úrsula Corberó (Barcelona, 1989) protagonitza el videoclip de la cançó 'Un día (One day)', la col·laboració de quatre estrelles internacionals com Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny i Tainy. Coneguda a nivell mundial pel seu paper de Tòquio a la sèrie 'La casa de papel', Corberó apareix en solitari en un videoclip que s'inicia amb la seva veu en off i on exprimeix el seu potencial interpretatiu. El vídeo, estrenat la nit de divendres, ja acumula 4,5 milions de visualitzacions en 13 hores. Està dirigit pel fotògraf Stillz amb la producció de Bruno Breil i Chino Darin. Úrsula Corberó ha treballat en sèries com 'Mirall trencat', 'Ventdelplà', 'El internado' i 'Física o química'.