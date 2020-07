Veus, humor i ball a la plaça del Camp

La programació musical Solsona dona la nota, que enguany es concentra a la plaça del Camp, per motius de capacitat i per garantir la seguretat dels assistents, continua avui amb el grup vocal Ol'Green, una formació barcelonina amb un repertori variat que porten a escena amb grans dosis de bon humor i passió pel ball. Nascuts el 2009 i coneguts pel gran públic després de quedar finalistes al programa de TV3 Oh Happy Day!, el 2014 van realitzar una extensa gira per Catalunya. Van vendre més d'un miler de còpies del seu primer disc, A la verda! (Satélite K, 2014), el primer mes de sortida. A la direcció hi ha Michèle Alderete (Gema4) i les coreografies les signa Esther Luengo.

El cicle Solsona dona la nota es clourà el proper divendres 31 de juliol amb l'actuació del duet mallorquí i actualment resident al Solsonès Donallop.