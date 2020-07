Els Pets repassen els grans temes de la seva trajectòria davant de prop de 800 persones a Manresa

Un públic entregat, dosis de nostàlgia i, malgrat tot, un ambient festiu. El Festival Vibra va acollir ahir a la nit l'inici de la gira «20/20» d'Els Pets davant de gairebé 800 persones, que van gaudir i ballar amb els temes més emblemàtics de la banda de Constantí. El grup, amb una trajectòria de 35 anys damunt dels escenaris, va fer un viatge cronològic a través de la seva discografia, de la més recent a la més antiga, per rescatar i donar vida a una vintena llarga de hits que els han acompanyat tot aquest temps. Durant tota la vetllada, el públic va corejar i va fer seves les lletres de Vespre, Jo vull ser rei, Hospital de mar o Núria.

Amb temes com Por, Agost, S'ha acabat, No t'enyoro, Tarragona m'esborrona o Pantalons curts i els genolls pelats, Els Pets van transportar les persones que omplien el Palau Firal a l'època dels inicis de la banda. Tampoc hi van faltar balades més recents, com Blue Tack. La nit es va tancar amb un dels himnes del pop català, Bon dia, i una reivindicació compartida: cartells amb el lema de la campanya «Cultura segura». Lluís Gavaldà va voler agrair especialment al públic la seva presència: «per a nosaltres, no sabeu el mèrit que té que hagueu vingut i hagueu omplert aquest espai. El pitjor virus és el de la por», va assegurar.