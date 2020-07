Manresa no oblida els joves de la guerra

Mentre la ciutat s'acabava de despertar, en un raconet de la plaça de Sant Domènec es va fer, ahir al matí, un acte que, malgrat passar desapercebut per a la majoria, tenia molt valor. En un contrafort de l'antiga església de Sant Pere Màrtir es va inaugurar una placa que recorda els manresans de la Lleva del Biberó, que enguany fan 100 anys, atès que van ser cridats a anar a la guerra el 1938 per l'exèrcit de la República, quan tenien 17-18 anys. És el cas de Salvador Farrés Oliveras, que els celebrarà el 8 de setembre vinent i que hi va assistir en representació dels altres biberons de Manresa que encara só vius. Tal com diu la placa, «molts hi van perdre la vida. Tots, la seva joventut».

Presidit per l'alcalde Marc Aloy, amb representació de tots els grups municipals llevat de Ciutadans, l'acte va aplegar una vintena de persones, entre les quals membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, del Consell Municipal de les Persones Grans i familiars d'Antoni Quintana Torres, fundador de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó. Tothom amb mascareta, com mana la covid, i mirant de mantenir les distàncies, de manera que no hi va poder haver l'abraçada que l'alcalde hauria volgut donar a Farrés, i Farrés rebre. Aquest va admetre que les troba a faltar. Durant els parlaments, li va sortir del cor que «em sap greu que tants van morir» i va reclamar «que ens ha de servir d'exemple a tots».



Un lloc més cèntric

Tal com va explicar Aloy, va ser Quintana Torres qui va demanar a l'Ajuntament posar un placa d'homenatge als nois de la lleva en un espai cèntric de la ciutat, després de la que es va posar al parc de l'Agulla el 2002 en la trobada anual dels biberons, que va tenir lloc a Manresa.

Conxita Parcerisas, de l'Associació Memòria i Història, va celebrar que «l'espai públic també serveixi per recordar la història». Va esmentar altres iniciatives en què s'ha implicat l'associació per homenatjar la Lleva del Biberó i va citar la web que han fet amb informació de tota la història dels biberons a cura de Salvador Redó.

Parcerisas va confessar als presents que «jo també soc filla d'un biberó. Un noi de Fals que, a part de perdre la innocència, també va perdre part de la família a causa de la guerra civil. Tota la vida va parlar del que havia viscut aquells mesos a la guerra. Jo crec que les conviccions que el van acompa-nyar fins al final de la vida es van forjar durant la guerra i els anys posteriors del franquisme».

L'alcalde Aloy va lliurar un diploma a Farrés que recull el text de la placa i va citar els biberons que, com ell, encara són entre nosaltres -Tomàs Dalmau Colom, Josep Herms Mateu, Jaume Navarro Torras i Antoni Vives Masip. Va recordar que 291 joves manresans van ser cridats a files, dels quals en van morir o desaparèixer en combat 67. Per homenatjar-los es va servir del pròleg d'un llibre sobre la Lleva del Biberó escrit per Raül Romeva, per a qui «representa com pocs altres fets d'aquells anys la brutalitat de la guerra». L'alcalde de Manresa va remarcar la necessitat d'actes com el d'ahir «perquè mai més no haguem de viure episodis tan tristos».



El que diu la placa

Un aplaudiment, la col·locació d'un ram davant la placa i la interpretació d' El cant dels ocells pel santpedorenc Manel Juste, fiscorn de La Principal de la Bisbal, van cloure l'acte. En acabat, molts van voler fer fotos a la placa, que diu: «En record i homenatge permanent als joves de la Lleva del Biberó, que als 17 o 18 anys van ser cridats al front de guerra, l'any 1938. Molts hi van perdre la vida. Tots, la seva joventut. L'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 va treballar incansablement a favor de la pau i la convivència. L'any 2002 va celebrar la seva trobada anual a la nostra ciutat. Manresa, 26 de juliol de 2020. Any del centenari del naixement dels biberons».