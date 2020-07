Viatge tenebrós per a amants del fantàstic

madre oscura

? Estats Units, 2020. Terror. 95 minuts. Direcció i guió: Brett Pierce, Drew T. Pierce. Intèrprets: John-Paul Howard (Ben), Piper Curda (Mallory), Azie Tesfai (Sara), Jamison Jones (Liam), Zarah Mahler (Abbie), Kevin Bigley (Ty). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera)



La segona pel.lícula dels germans Brett i Drew T. Pierce (van debutar fa nou anys amb Deadheads, una gamberrada de zombis que es va poder veure al festival de Sitges) insisteix en una de les variants del gènere de terror més explorades en els darrers anys a la pantalla gran: el cinema de possessions malignes.

Madre oscura ens apropa a un adolescent traumatitzat per la separació recent dels seus pares. Les seves preocupacions agafaran un rumb inesperat quan descobreixi que la seva veïna està posseïda per una bruixa mil·lenària. El film està creativament a anys llum d'altres propostes recents com La bruja i Hereditary (dues perles que cap amant del fantàstic es pot perdre), que parteixen del mateix concepte extranatural, però, no obstant això, s'erigeix en un exercici tan modest com gens menyspreable.

Els directors estatunidencs reconeixen la influència de Les bruixes, un relat de Roald Dahl (un dels clàssics de la literatura fantàstica). El seu treball també beu en les fonts del cinema dels vuitanta, i apareix com un malson que ens enganxa a la primera meitat amb una bona construcció dels personatges i de la trama. Però el llargmetratge perd molts punts en el tram final (un defecte habitual en moltes produccions terrorífiques dels últims temps), quan els cineastes nord-americans es deixen atrapar per l'efectisme més artificiós i mimètic i cauen en els llocs comuns.

Madre oscura no passarà precisament a la història del gènere (no es tracta d'una pel·lícula ni innovadora, ni impactant), però és un viatge tenebrós certament recomanable per als militants de les emocions fortes perquè els germans Pierce són uns entusiastes del fantàstic i la seva passió es pot percebre en un treball artesanal que regalima en moltes de les seves imatges el seu amor incondicional per un cinema inquietant, sucós i ombrívol alhora, que cada vegada té més incondicionals.