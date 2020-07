300 persones veuran dijous al Bages Centre els 4 curts inèdits sobre la Manresa dels 60 i 70

La sala 12 de Multicinemes Bages Centre acollirà dijous, en dues sessions amb entrades exhaurides (a les 19 i a les 20.30 h), la projecció dels quatre curts redescoberts per l'Associació Memòria i Història de Manresa (memoria.cat), sobre la capital del Bages els anys seixanta i setanta. En total, 300 persones podran veure en pantalla gran uns treballs inèdits rodats en color que repassen les grans obres públiques que es van fer a Manresa durant l'etapa de l'alcaldia de Ramon Soldevila Tomasa, però també sobre la segona visita del general Franco a la capital del Bages, l'1 de juliol del 1966. Un "èxit" de convocatòria, resumeix Joaquim Aloy, president de l'entitat, a la qual hi ha ajudat un video promocional que ja ha tingut "més de 1.200 visualitzacions".

Uns curts amb "un gran valor documental" perquè permetran veure, per primera vegada, i no només a través de fotografies o el NO-DO, "alguns fets rellevants de la història de la nostra ciutat", com el comiat de l'últim tren del baixador del carrer Guimerà, les impactants imatges del procés de reforma del pont de l'Estació o les obres de pavimentació de la carretera de Vic i carretera de Cardona, entre d'altres. A més de la visita del dictador, en color.

Els curtmetratges (en total 35 minuts de projecció) procedeixen del Fons Ramon Soldevila Tomasa de l'Arxiu Comarcal del Bages. Un d'ells (el més llarg, que recull les obres de pavimentació) va ser filmat pel cineasta Joan Guitart Clapera i dels altres no se'n coneix amb certesa l'autoria. Les entrades per a la primera sessió es van esgotar el vint-i-quatre hores.