Avià ret homenatge als seus avis amb una exposició de fotografies de gran format

Una de les fotos amb Ramon Burniol a l'actualitat amb una escopeta com en la foto original d'on 'apareix'

Una de les fotos amb Ramon Burniol a l'actualitat amb una escopeta com en la foto original d'on 'apareix' SÈVERINE SAJOUS/GRANS

A partir del dia 1 d'agost i fins a nou avís, el nucli urbà d'Avià esdevindrà una sala d'exposicions a l'aire lliure. A diferents carrers es podran veure fotografies de gran format reproduïdes sobre lones. Els protagonistes de Grans són veïns del poble, d'entre gairebé 60 i 88 anys, que apareixen fotografiats en una exposició concebuda per homenatjar-los a través d'una mostra també molt gran que portarà l'art al carrer.

L'exposició s'inaugura aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I es farà un recorregut per les diferents fotografies ubicades en espais diversos del nucli urbà amb comentaris dels seus protagonistes.

Un any després que el municipi acollís una exposició del reputat fotògraf Samuel Aranda, enguany l'aposta de l'Ajuntament d'Avià i el Konvent és una exposició en què els protagonistes són gent del poble i la seva memòria individual i col·lectiva , va explicar, ahir, la comissària Rosa Cerarols.

Durant una setmana d'aquest juliol en sessions de matí i tarda, un grup de veïns del poble han respost a la crida feta per l'Ajuntament a les persones grans del municipi que volguessin participar al projecte en la nova era del coronavirus. Una pandèmia que manté el casal dels avis tancat però que no ha impedit que alguns d'ells hagin participat en aquest projecte. «La gent gran es mereix celebrar la vida», va dir Cerarols.

Aquest mes, s'ha fet el taller en què una quinzena de participants han aportat les fotos del seu àlbum particular i les han compartit amb altres veïns i n'han triat les millors bo i comentant escenes, coneguts, paisatges. Tot sota la batuta de la fotoperiodista francesa establerta a Barcelona Séverine Sajous, convidada pel Konvent. «Ens agrada molt el que fa i com treballa», va dir Cerarols.

Un cop triades les fotos, Sajous ha jugat amb els colors i el temps per crear imatges que fusionen el passat i el present per comunicar i alhora emocionar els que ho vegin. Una part de l'exposició d'art urbà conté fotos que s'exposaran en alguns dels llocs on es van fer al seu dia. S'exposaran 26 imatges.

Els avianesos que hi han participat són Josep Burniol Creu, Ramon Burniol Creu, Ramon Burniol Pagerols, Jesús Burniol Pagerols, Josep Bascompte Tarrés, Joan Lluís Sabata, Caterina Pujol, Pol Gimeno, Lluís Mas Pagerols , David Coma Salvans, Maria Teresa Calderer, Ludi Argüelles, Ramon Solà, Montserrat Pagerols, Antoni Tarrés, Natàlia Canudas, Joan Canudas, Anna Canudas, «i molts més que tot i no sortir a les fotos ens van proporcionar molta informació de les localitzacions», va dir l'alcaldessa, Patrocini Canal.