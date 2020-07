La covid-19 «posa la mascareta» a la Festa Major de Manresa i suspèn la d'Igualada

Avui tot just s'ha presentat el cartell de la Festa Major de Manresa, que el signa l'artista Maria Picassó Pique, una festa major que serà difícil d'oblidar per la pandèmia mundial que s'està vivint i per això la mascareta figura com a protagonista en el cartell d'enguany.

Per altra banda avui mateix també, s'ha fet oficial la suspensió de la Festa Major d'Igualada. L'Ajuntament ha decidit suspendre la Festa Major d'enguany atesa la situació sanitària que viu Catalunya. La decisió s'ha pres en la reunió de la Junta de Govern i, segons informa el consistori, és una decisió "molt meditada". En aquest sentit, el consistori insisteix que malgrat que "la situació sanitària a Igualada està controlada, l'Ajuntament no vol fer res que, involuntàriament, pugui contribuir a perjudicar l'evolució positiva que, amb tant sacrifici col·lectiu, hem aconseguit portar fins ara". De fet, tots els Ajuntaments de la Conca d'Òdena han decidit suspendre les respectives festes majors.

Aquestes dues capitals de la Catalunya Central es troben en «pols oposats» i a Manresa si que es podrà viure la Festa Major que començarà amb l'acte inicial que serà el dia 26 d'agost a les 8 del vespre (la festa serà del 26 al 31 i no del 27 al 31 com es va dir inicialment). Tindrà lloc a la plaça Major amb un aforament limitat per a 150 persones, a les quals es prendrà la temperatura quan arribin i que s'hauran d'inscriure prèviament. Encara està per decidir si els actors actuaran als balcons de l'edifici consistorial, a la plaça o en un escenari. El que sí que ha explicat Garcia-Pasqual és que els fa molta il·lusió participar en la festa de la seva ciutat, que tots tres han viscut intensament, i que beuran de l'espectacle de petit format "Sonets de Shakespeare".