Gemma Pasqual, Núria Busquet i Manel Baixauli, finalistes del Premi Llibreter

Gemma Pasqual, per Viure perillosament (Comanegra); Núria Busquet, per Zona zero (LaBreu); i Manel Baixauli, per Ignot (Periscopi) són els tres candidats al Premi Llibreter en la categoria de Literatura Catalana, segons la relació de finalistes dels cinc apartats en joc que ha donat a conèixer l'organització del certamen. Enguany es compleix la 21a edició i, a diferència de les anteriors, els llibreters no proposen els finalistes sinó que votaran els guanyadors a partir d'una tria prèvia d'una comissió avaluadora formada també per 5 llibreters. Les obres a concurs van ser publicades entre el 2 de maig del 2019 i el 13 de març del 2020.

En la categoria Altres literatures, la terna de finalistes és la formada per Baga Yagá puso un huevo, de Dubravka Ugresic (Impedimenta); La veïna del costat, de Yewande Omotoso (Les Hores); i Tardor, d'Ali Smith (Raig Verd).

Migrants, d'Issa Watanabe (Libros del Zorro Rojo); La cerca de la Colette, d'Isabelle Arsenault (La Casita Roja); i El venedor de felicitat, de David Cali i Marco Somà (Libros del Zorro Rojo) són els tres finalistes en la categoria d'Àlbum il.lustrat.

En Literatura infantil i juvenil en català, els tres candidats són Dunes. Diari d'un altre estiu, de Muriel Villanueva (Babulinka); Mariner de terra endins, de Laia de Ahumada (Akiara Books); i La reina de Gizeh, de Maria Carme Roca (Viena).

Finalment, en Literatura infantil i juvenil altres literatures, els aspirants són Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers, de Benjamin Aire Sáenz (L'Altra Tribu); La platja dels inútils, Àlex Nogués (Akiara Books); i El nen que criava dracs, d'Andy Shepherd (Pagès Ed.).

Els noms dels guanyadors es faran públics el dia 6 de novembre en roda de premsa i, al vespre, es lliuraran els guardons a la Festa del Premi Llibreter.