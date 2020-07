Sopa de Cabra posarà el fermall d'or al Festival Vibra de Manresa

El Vibra Festival arribarà a la seva fi aquest dissabte 1 d'agost amb el concert d'una de les bandes més emblemàtiques de Catalunya, Sopa de Cabra.

El festival, impulsat per la Casa de la Música i celebrat al Palau Firal de Manresa, no ha deixat de recollir èxits gràcies a les actuacions de Miki Núñez, Manel, Orquestra Di-Versiones, Doctor Prats i Els Pets: prop de 3.000 persones han tornat a gaudir de la música en viu.

Aquest cicle de concerts de petit format, va arrencar en juliol amb la finalitat de tornar a impulsar el sector musical i de convertir Manresa en la capital musical de la Catalunya Central

Després d'un mes molt intens, en el qual la música ha inundat Manresa, aquest dissabte 1 d'agost s'acomiada el Vibra Festival amb un concert de luxe. La cloenda del festival s'ha reservat la visita d'una de les bandes més emblemàtiques de Catalunya i un dels grans referents del rock en català: Sopa de Cabra. Els gironins arriben a la capital del Bages per posar el fermall d'or a aquest cicle musical: el Palau Firal de Manresa vibrarà, per últim cop, al so de les cançons de 'La Gran Onada', últim treball de la formació.