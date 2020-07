Aleix Solernou farà un itinerari a Sant Joan de Vilatorrada durant la Setmana del Llibre en Català

La 38a edició de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 9 al 13 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, celebrarà una de les seves nombroses activitats a Sant Joan de Vilatorrada. El darrer dia del certamen, el diumenge dia 13, el periodista Aleix Solernou conduirà l'itinerari guiat Revivint la revolta (12 h), basat en el seu llibre La revolta del poble, publicat aquesta primavera per Edicions de l'Albí. Centrant-se en l'escola Joncadella, on es va produir el primer dels dos atacs que la Guàrdia Civil va perpetrar a la localitat, l'autor explicarà com aquest edifici s'ha convertit en un símbol de resistència pacífica.

La revolta del poble exposa al lector les vivències, records i emocions de molts ciutadans de la Catalunya central que van viure amb esperança, il·lusió i consternació els fets que van succeir a Catalunya la tardor del 2017, especialment els dies 20 de setembre i 1 i 3 d'octubre. El volum inclou a la vora de dues-centes fotografies, moltes de les quals extretes de l'arxiu de Regió7, mitjà pel qual Solernou va cobrir la jornada del referèndum al seu poble. L'itinerari comptarà amb la presència de Jordi Pesarrodona, el mediàtic clown i activista que va ser agredit durant l'esmentat assalt, així com tindrà també la presència d'altres ferits en aquella jornada.

Una altra de la vintena de rutes programades la guiarà l'abrerenc Josep Sucarrats, director de la revista Cuina. El dissabte 12 de setembre, a les 11 h, el periodista portarà els participants als mercats de Sant Antoni, La Boqueria i Santa Caterina per endinsar-se en els aspectes més rellevants del llibre Mercats de Barcelona (Flamboyant), escrit pel mateix Sucarrats i il·lustrat per Miranda Sofroniou.

Per la seva part, el diumenge 13 a les 10 h, el berguedà Jaume Capdevila Kap conduirà la ruta Perich, per l'interior de l'exposició dedicada a aquest gran humorista gràfic i acuditaire que el mateix Kap comissaria al centre cultural El Born de Barcelona. Les inscripcions per aquestes rutes, i tota la resta, ja es poden formalitzar a la pàgina web de la Setmana (lasetmana.cat).



Sellés, Cachón i Pesarrodona

Sant Joan de Vilatorrada no estarà representada a la Setmana només per Solernou. Emma Cachón hi presentarà el llibre Una qüestió de nassos (Efadós), on repassa la trajectòria de Jordi Pesarrodona, especialment des de que la protesta pacífica amb un nas vermell que va protagonitzar el 20 de setembre del 2017 es va convertir en viral. Per la seva part, el periodista Quico Sallés parlarà de Catalunya zona zero (Rosa dels Vents), on explica l'experiència de recórrer el país durant el confinament per fer un retrat d'un moment excepcional.

La Setmana tindrà 224 expositors (en 66 mòduls) al Moll de la Fusta, l'emplaçament escollit per l'organització per substituir l'habitual celebració a l'Avinguda de la Catedral a fi d'evitar grans aglomeracions de persones. Hi haurà cinc expositors més que l'any passat en un espai un 20 % més gran: 198 segells editorials, 16 llibreries, 1 distribuïdora i 9 institucions. En aquesta ocasió, però, el públic no podrà entrar als estands. I si l'espai s'ha incrementat, la durada del certamen s'ha reduït, com també els escenaris de les activitats: n'hi haurà dos, un dels quals per als infants.

Durant la Setmana, es presentaran 220 novetats editorials, 40 menys que el 2019. Entre els actes previstos, amb protagonistes de la Catalunya central, es poden citar les presentacions del volum d'història La fi de la guerra dels Segadors. Setge de Barcelona, del segell santvicentí Farell; el poemari Petons d'Alexandre de Riquer, que recupera Trípode; les novel·les Tota una vida per recordar (Columna), guanyadora del Llull, de Núria Pradas, veïna de Sant Esteve Sesrovires; La veritable història del llibreter assassí de Barcelona (Edicions de 1984), de l'alturgellenc Marcel Fité; l'àlbum infantil Els gegants (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), dels bagencs Joaquim Crusellas i Valentí Gubianas; l'assaig El futur del català depèn de tu (La Campana), de la masquefina Carme Junyent; i el llibre de fotografies Llum i llibertat (Comanegra), que rememora l'encesa de llums a les agulles de Montserrat en una acció reivindicativa de l'independentisme català.

En la presentació d'ahir, Joan Carles Girbés, nou president de la Setmana, va explicar que «és evident que teníem prevista una setmana diferent, però aquesta serà molt bona, hem reconfigurat tot i bastit una edició que és excepcional i necessària». L'organització vetllarà perquè es puguin respectar totes les mesures sanitàries, una de les quals serà una capacitat máxima de 800 espectadors de forma simultània.



Teresa Duran, premiada

El Premi Trajectòria recaurà en aquesta ocasió en la figura de Teresa Duran (Barcelona, 1949), escriptora, il·lustradora i traductora. La peça amb la qual serà obsequiada és obra d'Antoni Miró, l'artista col·laborador de la 38a Setmana del Llibre en Català.