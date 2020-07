Calaf preveu fer un acte de l'Any Riquer el novembre si la situació ho permet

L'Ajuntament de Calaf té previst realitzar un acte com a apertura de l'Any Alexandre de Riquer el dia 13 de novembre del 1920 -data del centenari de la mort del polifacètic artista-, per donar el tret de sortida de la commemoració de l'efemèride, que serveix per divulgar la trajectòria del calafí. Per culpa de la pandèmia, totes les activitats previstes els propers mesos han quedat suspeses i, si es pot, es realitzaran al llarg del 2021.

El Museu de Montserrat, per la seva part, ha anunciat la suspensió de l'exposició d'obra plàstica de Riquer que tenia programada pel mes de novembre. El centre, que se sustenta principalment en les visites dels turistes, encara no ha pogut obrir portes.