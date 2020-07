La comèdia musical Pegados, un musical diferente torna a l'escena barcelonina 10 anys després de la seva estrena de la mà d'El Terrat. L'obra, dirigida ara per Enric Cambray i la seva coautora Alícia Serrat, es podrà veure a partir del 17 de setembre i fins al 18 d'octubre al Teatre Goya de Barcelona. El nou muntatge del musical se suma a l'obra L'Èxit de la Temporada per commemorar els 30 anys d'El Terrat (The Mediapro Studio). Produït pel Terrat i Kaktus Music, l'espectacle està protagonitzat per Iñaki Mur i Júlia Bonjoch, i compta amb Gemma Martínez, l'actriu que ja va formar part del primer repartiment de Pegados, un musical diferente.

El musical va sumar prop de 800 funcions a Catalunya i arreu del món. Amb 10 anys de vida, la producció compta amb més de 440 representacions realitzades per Espanya entre els anys 2010 i 2014, i amb múltiples versions a països d'Europa i Amèrica Llatina, que sumen en total més de 300 funcions. La gira internacional va recórrer països com Brasil, Colòmbia i Alemanya.

Pegados explica la història d'un noi i una noia que es coneixen en una discoteca i acaben fent l'amor en un lavabo. A partir d'aquí tot s'embolica quan s'adonen que, per una estranya situació, no aconsegueixen desenganxar-se l'un de l'altre i decideixen anar a l'hospital. Els dos protagonistes estaran condemnats a entendre's i conèixer-se durant la llarga espera còmica al box d'urgències.

"Teníem molt clar que el nostre treball consistiria en respectar i homenatjar tot allò que el mateix espectacle porta marcat com un ADN, però que també volíem obrir-nos a les possibilitats que aquesta funció encara té per explorar, i revisitar el material amb nous ulls, perquè les obres, com els actors, també necessiten de la mirada aliena", han explicat els directors del muntatge, Alícia Serrat i Enric Cambray, en un comunicat aquest dimecres.

L'espectacle, actualment en preparació, compta amb els joves intèrprets Iñaki Mur i Júlia Bonjoch, i amb Raúl Patiño i Gemma Martínez. Martínez va formar part del primer repartiment del musical de Ferran González i Alícia Serrat, que va dirigir Victor Conde en la seva estrena. El muntatge va guanyar els Premis Butaca a Millor Musical, Millor Composició Musical i Millor Actriu de Musical, i va ser reconegut amb els Premis MAX de Teatre (2011) com a Millor Espectacle de Teatre Musical i Millor Director Musical.

Pegados ha estat el musical escollit per celebrar el trentè aniversari de la companyia liderada per Andreu Buenafuente i se sumarà a l'espectacle L'Èxit de la temporada, que fa pocs dies va anunciar la seva temporada a partir del mes de novembre al Teatre Victòria.