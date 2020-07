«El silenci dels telers» farà temporada a El Maldà

El muntatge teatral El silenci dels telers, produït i interpretat per la gironellenca Maria Casellas, es podrà veure a El Maldà de Barcelona del 7 d'octubre a l'1 de novembre, dins de la nova temporada de l'equipament escènic de la capital catalana. L'obra, que dura 75 minuts, presenta la Pilar i la Carme, dues dones que expliquen com era la vida a les colònies que es van construir al voltant de les fàbriques textils del Llobregat.

Inspirat en el llibre de títol homònim d'Assumpta Montellà, El silenci dels telers està dirigit per Ferran Utzet a partir de la dramatúrgia d'Anna Maria Ricart. Juntament amb Casellas, en l'obra també hi surt l'actriu Andrea Portella. Les funcions es podran veure de dimecres a dissabte, a les 20.30 h, i els diumenge, a les 19 h. Les entrades ja són a la venda a la pàgina web elmalda.cat.

La temporada de tardor-hivern, que pren una especial importància després de l'aturada de l'activitat causada per la pandèmia, programa quatre espectacles de dramatúrgia contemporània: a més d'El silenci dels telers, es podran veure Barbes de balena, Una galaxia de luciérnagas i Akelarre.

Barbes de balena torna per quart cop a la sala del carrer del Pi. Dirigida per Mònica Bofill, amb dramatúrgia d'Anna Maria Ricart, la peça parla de Dolors Aleu i Riera (1857-1913), la primera dona doctora que hi va haver a l'estat espanyol. El rol protagonista l'interpreta Núria Cuyàs, que és la neta d'Aleu. Sobre l'escenari l'acompanyen l'actriu Cinta Moreno, la pianista i compositora Ariada Cabiró i la coreògrafa i ballarina Anna Romaní. El muntatge es podrà veure del 6 de setembre a l'1 d'octubre.

A Una galaxia de luciérnagas, un espectacle inclòs en el cicle del Grec a grec, l'autora i directora Aina Tur posa damunt de l'escenari l'experiència traumàtica que va viure l'estiu del 1998: col·laborant en un projecte de cooperació internacional a Amèrica Llatina, va patir un assalt a mà armada, i uns dies després es va fer evident que la procedència europea d'algunes de les víctimes va provocar una resposta de les forces de seguretat diferent a la que s'hauria produït si els damnificats haguessin estat nadius. El muntatge, protagonitzat per Anna Alarcón, estarà en cartell del 4 al 28 de novembre.

Per tancar l'any, del 2 de desembre al 3 de gener, The Feliuettes portarà al Maldà el cabaret Akelarre, amb direcció de Míriam Escurriola. De l'humor negre a l'autoparòdia, del kitsch a la reivindicació, amb aquest espectacle es presentaran davant del públic un seguit de personatges que creen situacions quotidianes inesperades. Akelarre està creat a partir dels textos de Clàudia Cedó, Cristina Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró, Gerard Sesé, The Feliuettes i Míriam Escurriola i de la música de Clara Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró i Gerard Sesé.