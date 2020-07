Aleix Solernou farà una ruta de la Setmana del Llibre en Català a Sant Joan

La 38a edició de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 9 al 13 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, celebrarà una de les seves activitats a Sant Joan de Vilatorrada. El darrer dia del certamen, el periodista Aleix Solernou conduirà l'itinerari guiat Revivint la revolta (12 h), basat en el seu llibre La revolta del poble (Edicions de l'Albí). Centrant-se en l'escola Joncadella, on es va produir el primer dels dos atacs que la Guàrdia Civil va perpetrar a la localitat, l'autor explicarà com aquest edifici s'ha convertit en un símbol de resistència pacífica.

El periodista d'Abrera Josep Sucarrats farà una ruta pels mercats de Sant Antoni, la Boqueria i Santa Caterina per endinsar-se en els aspectes més rellevants del seu llibre Mercats de Barcelona (Flamboyant), il·lustrat per Miranda Sofroniou. El berguedà Jaume Capdevila Kap farà una visita guiada a l'exposició dedicada a Perich que ell mateix comissaria al Born. Les inscripcions, a lasetmana.cat.

La Setmana tindrà 224 expositors (en 66 mòduls), cinc més que l'any passat en un espai el 20 % més gran. El Premi Trajectòria serà per a Teresa Duran (Barcelona, 1949), escriptora, il·lustradora i traductora.

Durant la Setmana, es donaran a conèixer 220 novetats editorials. En clau santjoanenca, Emma Cachón presentarà el llibre Una qüestió de nassos (Efadós), on repassa la trajectòria de Jordi Pesar-rodona, i el periodista Quico Sallés parlarà de Catalunya zona zero (Rosa dels Vents), on explica l'experiència de recórrer el país durant el confinament.

De la Catalunya Central també es presentaran La fi de la guerra dels Segadors. Setge de Barcelona, de Farell Editors; el poemari Petons (Trípode), d'Alexandre de Riquer; les novel·les Tota una vida per recordar (Columna), guanyadora del Llull, de Núria Pradas, i La veritable història del llibreter assassí de Barcelona (Edicions de 1984), de Marcel Fité; l'àlbum infantil Els gegants (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), de Quim Crusellas i Valentí Gubianas; l'assaig El futur del català depèn de tu (La Campana), de Carme Ju-nyent; i el llibre de fotografies Llum i llibertat (Comanegra), que recorda l'encesa de llums a les agulles de Montserrat en una acció reivindicativa independentista.