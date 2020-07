Bellver de Cerdanya acollirà diumenge la primera cita del cicle Pobles de circ

L'espectacle itinerant La Cirquestra, de la companyia Improvisto's, actuarà diumenge (11 h) al Parc Central de Bellver de Cerdanya en la primera jornada del cicle Pobles de circ, que al llarg d'aquest mes d'agost també se celebrarà a Ulldemolins (Priorat) i, durant la resta de l'any, a Sort (Pallars Sobirà) i Prats de Lluçanès (Osona). La Cirquestra és una proposta d'espectacle itinerant que convida el públic a moure's i ballar i a gaudir amb els números d'equilibris i malabars que els artistes realitzen durant la desfilada.

Pobles de circ és una iniciativa inclosa en el Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, un conjunt d'onze mesures promogudes per l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya que té l'objectiu d'ampliar els circuits d'exhibició dels espectacles de circ arreu del país i, per tant, de donar més oportunitats a les companyies catalanes. Així mateix, amb Pobles de circ es porta aquest polièdric gènere artístic a localitats de menys de 10.000 habitants.

Bellver de Cerdanya, amb 1.979 habitants, és el primer poble que acull el projecte. Ulldemolins, de 402 habitants, serà l'escenari de dos espectacles durant el mes d'agost: el dia 14 s'hi podrà veure el muntatge Total Glamour, de la companyia The Sullivan's; i l'endemà, serà el torn de Planeta Trampolí amb l'espectacle Back to Classics.

Abans no acabi aquest any, el projecte també passarà per Sort (2.360 habitants) i Prats de Lluçanès (2.537 habitants). Posteriorment, s'avaluarà com ha anat la iniciativa, es decidirà la seva continuïtat per al 2021 i s'hi afegiran noves localitats.