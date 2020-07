Jaume Bonvehí reivindica el haiku i el Camí Ignasià en la presentació del seu poemari

El poeta manresà Jaume Bonvehí va presentar ahir el poemari Paraules alades al claustre del Museu Comarcal de Manresa, en un acte que es va celebrar a l'aire lliure per propiciar unes millors condicions sanitàries als assistents. La trobada va omplir tot l'espai disponible, amb prop d'un centenar de persones. El llibre, que publica el segell berguedà Edicions de l'Albí i té el suport de Manresa 2022 i la Cova, és un recull d'haikus escrits per l'autor mentre feia el Camí Ignasià que uneix Azpeitia i Manresa. Jaume Bonvehí va realitzar aquesta ruta en dues parts, el maig del 2018 i el mateix mes del 2019. El novembre de l'any passat va publicar la primera part – Paraules callades–, fruit del pas per la zona dels Monegres. Paraules alades està dedicat al tram de Navarra i la Rioja, i els volums del País Basc i Catalunya sortiran el 2021 i el 2022, respectivament. Tal com va remarcar Bonvehí, la seva intenció és contribuir amb els seus versos a difondre el Camí Ignasià i la popularitat de la ciutat de Manresa.