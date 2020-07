L'obra «El silenci dels telers» farà temporada a El Maldà

El muntatge teatral El silenci dels telers, produït i interpretat per la gironellenca Maria Casellas, que es va estrenar diumenge passat al Kursaal de Manresa, es podrà veure a El Maldà de Barcelona del 7 d'octubre a l'1 de novembre, dins la nova temporada de l'equipament escènic de la capital catalana. L'obra presenta la Pilar i la Carme, dues dones que expliquen com era la vida a les colònies que es van construir al voltant de les fàbriques tèxtils del Llobregat. Dirigida per Ferran Utzet, i amb Andrea Portella també a l'escenari, el muntatge està inspirat en el llibre homònim de Montellà.