Quim Moya clou amb mil caricatures el projecte d'un retrat diari dels presos

Mil caricatures dels presos polítics catalans reposen a casa de Quim Moya: és el resultat final de dibuixar dia rera dia el rostre de Junqueras, Cuixart, Bassa, Forcadell, Sànchez, Forn, Romeva, Rull, Turull i Puigdemont (que va estar captiu uns dies a Alemanya) fent servir tècniques i estils diferents perquè no hi hagués dos retrats iguals. Després de mil dies, «sento que el projecte Mantra del record ja s'ha acabat». Dissabte passat, Moya va posar el punt final.

La necessitat d'expressar l'estupefacció, el dolor i la indignació per les decisions punitives de l'Estat espanyol contra l'independentisme català han estat el motor de diverses iniciatives en el camp de l'art com la que va decidir iniciar Moya com a homenatge als presos. Des del 3 de novembre del 2017, cada dia va fer una caricatura i una rera l'altra les va pujar a Instagram (@mantradelrecord). Així, amb el pas de les jornades, va acumular un pòsit d'obres d'art que va transcendir el seu taller i es va exposar en espais com el Casino de Manresa, ara fa un any.

Quim Moya és el codirector del centre d'art Cal Gras d'Avinyó i un artista reconegut que ha voltat arreu del món exhibint el seu talent per la pintura ràpida. En una clau més política, la realització de les caricatures es va erigir com un reconeixement a unes figures –de la política, però també del món civil– represaliades per l'Estat.

Després d'estar al peu del canó durant un miler de dies, però, «tenia la sensació que el projecte ja s'estava cronificant, i no volia que es convertís en una obligació». Com que «la idea ja s'ha sobreentès», Moya va cloure la iniciativa dissabte passat, dia 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume.

«Tinc tots els dibuixos a casa, no els vull separar», apunta Moya, que no pateix pel fet que el conjunt no es pugui veure en directe perquè «l'obra pública ja és a Instagram». Des de les xarxes, l'artista va aconseguir un gran ressò per al seu projecte: «A la xarxa, he anat penjant el petit moment diari de connexió amb els presos i els exiliats. N'he fet algun plorant, però també orgullós i content».

Una lona amb la reproducció de 408 caricatures va ser adquirida per l'editor Joan Sala, que la va cedir a la Generalitat per incorporar-la als fons del Museu d'Història de Catalunya.

«La peça definitiva són els mil retrats, i és a casa meva», explica Moya: «No em plantejo vendre-la, però tampoc no em tanco a res. En tot cas, si s'ho quedés algú, ho hauria de cuidar».

La finalització del projecte de l'artista resident a Avinyó coincideix amb la polèmica decisió judicial de retirar el tercer grau als presos, acompanyada per la insistència de la Fiscalia en prendre'ls també altres beneficis penitenciaris i no deixar-los ni tan sols sortir a treballar fora de la presó.