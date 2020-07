Denominació d'Origen Solsona

Les crisis són per als valents i, malgrat les convulsions que la pandèmia està deixant sentir en el món de la cultura, a Solsona neix una nova associació, La Mare Cultural, que aquest cap de setmana omplirà de música la Font de la Mina. Hi haurà quatre concerts amb mig centenar de cadires en cadascun i dos ja han exhaurit les entrades. Un bon senyal que saluda una iniciativa que sorgeix amb la vocació d'ampliar el registre artístic de la comarca del Solsonès.

«La nostra inspiració és el Cantilafont que se celebra al Lluçanès», apunta Maria Moreno, fundadora de La Mare juntament amb Marcel Riu, Joan Solé, Raquel Vila, Blanca Pellicer i Micaela Gagliano. «Volíem muntar unes jornades culturals al parc, portar-hi food trucks , fer concerts de forma simultània ...», comenta, però un virus ha trastocat molts plans i «vam acotar la dimensió del projecte».

En el naixement de l'associació hi batega el desig de «reivindicar la cultura» i la voluntat de treballar per les arts en viu i per la comarca «durant tot l'any». Però el primer pas és La Mare, el conjunt de quatre concerts que se celebra entre avui i demà a l'espai de la Font de la Mina. En la primera jornada actua Guillem Roma en el concert inaugural –ja no queden entrades– i el duet format per Magalí Sare i Sebastià Gris; demà serà el torn de Clàudia Cabero i Roger Mas. Per veure i escoltar el cantautor solsoní tampoc no queden tiquets: «Es van exhaurir en vint-i-quatre hores», indica Moreno.

«Si a l'hora de fer balanç veiem que ha anat bé, ens encoratjarà per continuar endavant», explica una de les responsables d'un grup que aplega homes i dones procedents dels entorns culturals de Solsona i comarca. «Comencem posant la música al centre», assenyala Moreno, «però volem anar més enllà perquè creiem que l'oferta que hi ha a casa nostra està debilitada. Programar música és el més fàcil, però la cultura és multidisciplinària, hi ha moltes arts però sembla que ens n'oblidem. Des de La Mare volem recuperar aquest esperit multidisciplinari».

Per aquest motiu, la celebració dels quatre concerts està acompanyada durant els dos dies del certamen per l'exhibició de l'obra de tres artistes plàstiques i un escultor de la ciutat: Aurembiaix Sabaté, Nicola Roca, Volianna i Pau Reig. Quatre creadors que, des de diferents tècniques i formats, treballen en projectes que aprofundeixen en la dimensió espiritual i emocional de la condició humana.

«La cultura de petit format té un valor propi, i els temps que corren ens van a favor», argumenta Moreno: «La nostra és una proposta intimista que fuig de la paraula 'festival' perquè remet a aglomeracions i multituds, just el que ara no ha de succeir». Els altres dos eixos que defineixen la primera edició de La Mare són la voluntat de donar la veu a artistes emergents i la connexió amb la natura.

Quatre artistes amb personalitat

L'activitat començarà amb el concert de Guillem Roma, un artista osonenc difícil d'etiquetar. Músic enèrgic i inquiet, continua rodant amb el disc Connexions , un treball on bateguen les tradicions mediterrània, balcànica i llatinoamericana, i que li ha donat un nom en el panorama musical del país. Després serà el torn de Magalí Sare i Sebastià Gris: ell és guitarrista, ella canta, toca diversos instruments i compon, i va conèixer la popularitat amb el Quartet Mèlt en el concurs televisiu «Oh Happy Day!» I ara posa veu a l'anunci televisiu d'Estrella Damm. La suma dels dos caràcters ofereix un hibridatge entre la música clàssica i la moderna.

Clàudia Cabero encetarà la jornada del dissabte presentant el seu disc Aorta , que beu de la música d'arrel. Després de dues dècades en el món coral, i amb la conquesta en format trio del premi Sons de la Mediterrània que organitza la Fira Mediterrània de Manresa, arriba a Solsona amb el seu projecte en solitari. La vetllada es clourà amb Roger Mas, que sempre és sinònim d'èxit per a qualsevol programador. El cantautor solsoní interpretarà un programa de música moderna, tradicional i de sons ancestrals d'arreu del món.