El film igualadí "Knitting Dreams" premiat a la 11a edició del Festival Internacional de La Jolla, a Califòrnia

El fashion film igualadí "Knitting Dreams", pensat i produït des d'Agència Boxcom per a l'Agrupació Tèxtil Fagepi, ha rebut el premi de la Jolla International Fashion Film Festival (Califòrnia) a la categoria de Millor Edició per a Jordi Masana, editor de la producció de l'Agència.

El festival, considerat el Cannes del món del cinema dedicat a la moda, es va celebrar el passat 25 de juliol en format online degut a la pandèmia, tot i que la cerimònia presencial està previst que se celebri a San Diego el Juliol del 2021 amb tots els premiats.

Durant la cerimònia online, que va durar gairebé cinc hores, es van repartir els premis a les 23 categories i es van visionar 7 dels fashion films participants, essent "Knitting Dreams" un dels escollits per la seva originalitat.

En aquesta onzena edició del festival de cinema s'han presentat prop d'un centenar de fashion films de productores d'arreu del món per competir en les 23 categories a concurs. "Knitting Dreams", d'Agència Boxcom i Fagepi, ja havia aconseguit 6 nominacions.

"Knitting Dreams" s'emmarca dins la campanya de comunicació global "Igualada Fashion Go Digital". Una campanya de promoció digital pensada i desenvolupada íntegrament per l'equip Boxcom, amb l'objectiu de projectar tot el potencial del clúster tèxtil de la zona al món per tal d'atraure compradors i dissenyadors que apostin per fabricar al territori. Es tracta d'una campanya impulsada, de forma col·laborativa, per la Fundació Tèxtil FITEX, l'agrupació Tèxtil FAGEPI i l'Ajuntament d'Igualada.

L'objectiu del curtmetratge en si era doble. Per una banda, apropar els conceptes de producció i moda dins la indústria de la zona, i, d'altra banda, convertir el film en una font de continguts i notícies per tal de nodrir les diferents vies digitals de comunicació.

El fashion film presenta, de forma creativa i estètica, uns valors que van associats a la producció tèxtil de l'Anoia, entre els quals destaca la proximitat, creativitat, disseny, innovació i experiència. Valors intrínsecs al clúster de la moda de l'Anoia.

Amb aquest ja són dos els premis que acumula "Knitting Dreams". L'any passat ja va ser guardonat per l'Associació Empresarial de Publicitat de Catalunya, d'entre un total de 87 peces, com a reconeixement a la qualitat, l'enginy i l'originalitat de la producció.

Per Agència Boxcom el nou guardó de La Jolla Film Festival representa tot un reconeixement internacional a la feina de tot l'equip, així com de la industria tèxtil de l'Anoia que ha servit d'inspiració per a crear el curtmetratge. Per l'agrupació tèxtil Fagepi, és una manera de fer el salt al món i promocionar així el tèxtil que es fa a l'Anoia.

El film "Knitting Dreams" es pot veure en aquest enllaç.