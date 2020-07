València acollirà la cerimònia de la 36a edició dels Premis Goya l'any 2022

València serà la seu dels trenta-sisens Premis Goya, que se celebraran l'any 2022, una plaça que s'ha escollit per "culminar" la celebració de l'Any Berlanga, segons ha anunciat aquest divendres l'Acadèmia del Cinema espanyol. La celebració es durà a terme principalment el 2021, l'any del centenari d'un dels pares d'aquesta institució i gran referent del cinema espanyol. De fet, el Palau de les Arts de València ja participarà l'any vinent com a "escenari col·laborador" de la 35a edició dels Premis Goya, que se celebraran, com l'anterior, al Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga el 2021. Des d'allà es realitzarà una connexió amb València que inaugurarà l'homenatge a Berlanga.