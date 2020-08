El Festival de Microteatre de Manresa deixa els espais escènics i va a la Seu

La basílica de la Seu de Manresa serà del 3 al 5 de setembre l'inusual escenari del Festival de Microteatre Cop d'Ull, que complirà la seva quarta edició i s'ubicarà per primer cop fora dels espais escènics de la ciutat. Fins a 300 persones podran gaudir d'un circuit per diferents indrets del temple en el qual trobaran quatre obres breus, d'un quart d'hora cadascuna, aproximadament, a més d'un monòleg d'obertura i una interpretació musical de cloenda.

«La Seu té una màgia especial», explica la coordinadora del projecte, Sílvia Sanfeliu. El microteatre s'afegeix aquesta temporada al programa d'actes de la commemoració del mil·lenari de la redotació de la Seu, i els diferents espectacles programats tindran el nexe comú de la història de la basílica i el renaixement de la ciutat.

Per evitar aglomeracions i que els diferents grups de 20 persones cadascun es creuin, les quatre propostes de microteatre es podran veure una rere l'altra tot fent un circuit per diferents estances i racons de la Seu: l'Espai Oliba, la Sala Gòtica, la sagristia de Sant Agustí i el baptisteri. Cada dia, des del dijous 3 al dissabte 5 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, es faran cinc sessions de cada obra. Per tant, en total seran 300 les persones que podran presenciar el festival: les entrades ja són a la venda al web www.kursaal.cat.

La rebuda de cada grup serà un monòleg de presentació que ha escrit, com també els enllaços entre els espais i el comiat, Carles Algué, uns textos que seran interpretats per Teti Canal i Laia Piqué a la capella dels Favets. La primera obra serà Ermessenda, que fa referència a la contribució de la comtesa en la reconstrucció de la ciutat l'any 1020 després de les ràtzies sarraïnes d'inicis del segle XI. La peça és de Sílvia Sanfeliu i estarà representada per Anna Mateo, Lluís Barrera i Jordi Gener a l'Espai Oliba.

L'espectacle següent, encara sense títol definit, unirà circ, cos i teatre sota la direcció de Marc Antoine Picard i amb interpretacions d'Alba Roy, Rat Serra i Dani Ledesma, a la Sala Gòtica.

La tercera parada tindrà lloc a la sagristia de Sant Agustí amb l'obra Les ínyigues, que remet a les dones que van tractar Ignasi de Loiola durant la seva estada a Manresa el 1522 i 1523. Ada Andrés n'és l'autora, i M. Alba Esquius, Laia Oliveras i Anna Selga en seran les actrius. Al baptisteri se celebrarà la darrera peça, escrita per Mar Casas i interpretada per Iris Arisa, Guillem Cirera i Alícia Puertas, i encara sense títol.

El recorregut del públic es clourà escoltant la cançó Llum i pedra, interpretada per Sílvia Blavia i ballada per Laura Batallé i Nàdia Pessarrodona. Després de tres anys al Kursaal i al Conservatori, el microteatre farà estada en un edifici religiós.