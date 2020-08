Montserrat acollirà dos cursos de formació per a organistes

El Monestir de Montserrat ofereix aquest estiu dues propostes de formació per a organistes: d'una banda, el XXVIII Curset de Formació per a Organistes d'Església (del 24 al 29 d'agost); de l'altra, el curs d'orgue que impartirà Juan de la Rubia (de l'1 al 5 de setembre), l'organista titular de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Per a informació i inscripcions, cal adreçar-se a Maria Dolors Casanovas (626 92 44 14; mariadolorscasanovasyahoo.es) i Ramon Oranias (93 877 77 66; roraniasabandiamontserrat.net). L'allotjament es farà a l'hostatgeria del monestir.

El Curset de Formació per a Organistes d'Església està adreçat a persones que tinguin el cicle inicial de grau mitjà o grau elemental, mentre que el curs de De la Rubia serà per estudiants o organistes de grau mitjà o superior. El professorat del primer estarà format per Ramon Oranias, Pau Riuró, Lorién Santana i Pierre Vidal.

Totes dues formacions treballaran les mateixes matèries: repertori, anàlisi musical, improvisació, tècnica i harmonia.