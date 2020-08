Mor als 76 anys el britànic Alan Parker, director de films com «Crema Mississippi»

Alan Parker, director britànic responsable de films como Evita, L'Exprés de Mitjanit, Crema Mississippi o Fama, va morir ahir als 76 anys a causa d'una malaltia terminal. Dos cops nominat a l'Oscar com a millor director, la primera el 1979 per L'Exprés de Mitjanit i la segona deu anys després per Crema Mississippi, Parker va dirigir altres reeixits llargmetratges com Birdy (1984) o Els Commitments (1991). Els seus films van guanyar 19 premis BAFTA, deu Globus d'Or i deu Oscar. El seu darrer film va ser La vida de David Gale (2003) , un drama judicial amb Kevin Spacey, Kate Winslet i Laura Linney.