Sopa de Cabra tanca el Vibra Festival combinant el nou disc amb alguns dels seus grans èxits

Després de gairebé dues hores de música, va acabar dissabte a la nit el concert amb el que Sopa de Cabra va posar el punt final al Vibra Festival que s'ha celebrat les darreres setmanes a l'aparcament del Palau Firal de Manresa i que ha programat artistes com Els Pets, Miki Núñez, Sara Roy i Dr. Prats, entre altres. La carismàtica banda liderada per Gerard Quintana va interpretar les cançons del seu nou disc, La gran onada, que havien de començar a promocionar just quan es va decretar l'estat d'alarma, el passat mes de març, i també va fer sonar alguns clàssics com El boig de la ciutat, L'Empordà, Tot queda igual i Podré tornar enrera, que van fer posar el públic dempeus.

La vetllada va començar puntual quan encara quedava una espurna de claror a l'horitzó i a la vora de mig miler de persones s'asseien a les cadires disposades per la platea de tal manera que es pogués respectar la distància de seguretat. Els Sopa de Cabra, amb la seva llegendària salutació 'Bona nit, malparits!', van començar l'actuació amb alguns dels temes de La gran onada -Fràgil, Deien adéu, Farem que surti el sol, ...-, mentre que un públic heterogeni, amb pares que ja seguien el grup fa un quart de segle i fills que s'hi han enganxat després, seguien el concert asseguts.

Cançó a cançó, els set integrants de Sopa de Cabra van anar desgranant part del seu ja extens repertori i exhibint una solvència que ni el pas dels anys ni les anades i vingudes han pogut soscavar. Quintana va fer diverses proclames a favor de l'amor i la llibertat durant un concert que va oferir al públic fins a vint-i-tres cançons. La interpretació de Camins va posar la rúbrica a una vetllada que els espectadors van acabar drets i aplaudint una banda emblemàtica del rock català.