L'AIMS Festival es manté amb una seixantena d'alumnes i gairebé 40 actuacions

L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS) ha decidit celebrar la 19a edició del seu certamen malgrat la situació d'incertesa que genera la pandèmia de la covid-19. La celebració del festival d'enguany, que tindrà lloc entre el 9 i el 23 d'agost a quinze municipis del Solsonès, Bages, Alt Urgell, Segarra, Baix Llobregat i Moianès, acollirà a una seixantena d'alumnes i oferirà un total de 38 concerts.

Així ho han anunciat en una roda de premsa celebrada aquest dimarts al migdia a l'Ajuntament de Solsona l'alcalde David Rodríguez i el músic i impulsor del certamen, Peter Thiemann. Més enllà del nombre de participants i de concerts, la 19a edició de l'AIMS Festival presenta algunes novetats. Una d'elles és que, a més dels alumnes de Catalunya i de la resta de l'Estat, només hi podran acudir alumnes de països que formen part de l'espai Schengen com poden ser Alemanya, Suïssa, França o Finlàndia, entre d'altres. Enguany una quarta part dels alumnes seran estrangers, mentre que en passades edicions aquesta xifra era més alta.

Per primera vegada s'hauran de reservar les entrades anticipades a través d'internet i els espais que acolliran els concerts tindran limitacions d'aforament, fins i tot els concerts de carrer, el que fa que. segons Thiemann, s'estiguin venent bé les entrades. Els alumnes i els professors de l'AIMS oferiran enguany un total de 33 concerts repartits en 15 municipis. 22 d'ells es faran en sales, teatres o esglésies; 8 es celebraran el carrer, concretament a la placeta de la Catedral de Solsona però amb límit d'aforament, i de moment es faran tres concerts socials a l'espera de concretar si se'n podrà fer algun més. Pel que fa al Projecte Orquestra, la gran novetat de la passada edició, Thiemann ha confirmat que no es podrà realitzar perquè amb les condicions actuals de la pandèmia de la covid-19 posar 60 alumnes dalt d'un escenari és "un risc que hem volgut eliminar".

En la vessant educativa, l'Acadèmia es dividirà en la secció d'instruments de vent i en la de cordes i piano. La primera estarà a Solsona del 7 al 14 d'agost mentre que la segona secció s'hi estarà fins al 24 del mateix mes. Thiemann també ha explicat que enguany s'ha dut a terme una renovació del professorat perquè considera que la innovació és molt important en el món acadèmic.

L'organització del certamen ha volgut assegurar-se de que l'AIMS Festival no exemplifica només l'excel·lència musical sinò que aquest any també ho farà amb l'excel·lència organitzativa. Un equip format per 10 persones estarà durant el dia a dia amb la seixantena d'alumnes per assegurar-se que es compleixin les normes de seguretat. Enguany els participants dormiran en habitacions individuals on estarà prohibit reunir-se. Thiemann ha assegurat que això el preocupa perquè comportarà una "reducció de la vida social" però ha apuntat que faran tot el possible perquè els alumnes no es frustrin a nivell social.

En definitiva Thiemann ha apuntat que la celebració de l'AIMS Festival en les circumstàncies actuals és un repte però que és una edició molt especial. El músic va agraïr la confiança a l'Ajuntament de Solsona per atrevir-se a mantenir aquest format així com als municipis participants, dels quals nomès se'n va retirar un. Per la seva banda, l'alcalde David Rodríguez, ha confirmat que la celebració del certamen ha perillat però ha volgut recordar que la cultura és segura i és un dels sectors més afectats per la crisi de la covid i per això van decidir donar confiança al "buc insígnia de l'oferta musical d'estiu a Solsona".