La Festa Major Alternativa de Manresa se celebrarà del 22 al 30 d'agost i incorporarà un nou espai

aquest dimecres 5 d'agost s'ha presentat la 29a Festa Major Alternativa a la plaça de la Música, que es converteix en un nou espai de la Festa,. Tot i les limitacions d'aforament i altres mesures de seguretat que la situació generada per la pandèmia de la Covid-19 ha comportat, l'Alternativa, en format reduït i adaptat a la situació actual.

L'organització no ha volgut renunciar a generar un espai de trobada i d'activitats autogestionades col·lectivament, i per això aposten, un any més, per una Festa Major Alternativa que «posi en valor la cultura, la transformació social, el benestar i les cures», segons expliquen els organitzadors.

Així, tot i que l'Alternativa no serà com la d'altres anys, des de l'organització s'ha treballat intensament durant les darreres setmanes per adaptar-se al nou context. El mateix lema d'aquesta 29a edició, "Que la normalitat sigui radicalment nova" ha servit com a timó per confeccionar la programació d'aquest agost. En aquest sentit, els actes programats compliran amb l'aforament pertinent, i totes les mesures de seguretat, com portar mascareta o fer concerts amb taules i cadires. La salut és primordial i que és possible tenir activitats culturals per viure-les amb total seguretat.

La novetat més destacada d'aquesta edició és la inauguració d'una segona plaça, la plaça de la Música, on tindran lloc la majoria dels actes, tant de dia, tarda com vespre. "La terrasseta de l'Alternativa" pretén ser un espai de trobada tant per a grups d'amics com per famílies, i en ella també s'hi faran activitats de la Festa Major Alternativa Infantil. Així, hi haurà escenari amb poesia, teatre, música i xerrades durant tots els dies de 18 a 22.30h (el dijous 27 s'allargarà fins les 12h de la nit), i el divendres 28 i el diumenge 30 també d'11 a 14h, per als actes de la Infantil. La Terrasseta també comptarà amb servei de beguda i menjar.

Pel que fa als actes de la plaça Puigmercadal (centre neuràlgic de l'Alternativa), aquests són els que s'han vist més afectats, veient reduïts els dies d'activitat, a només dos dies a la plaça: el divendres 28 amb el sopar popular, el pregó, el joc del Kahoot i el rap de Tribade i el dissabte 29 d'agost amb el concert de Sad Boys i Juantxo Skalari. Està previst que els concerts es puguin seguir en streaming en directe.

Altres actes que es mantenen i que volen seguir potenciant-se són el concurs de paelles el dissabte 28 al Parc de la Seu, així com també activitats que s'allarguen durant tota la FMA, com el concurs de samarretes, la batalla de colles i el joc del Killer (que funcionarà a través d'una aplicació mòbil). També, com ja és habitual, hi haurà samarretes amb el lema d'aquesta edició per col·laborar amb l'autogestió de la Festa. Tota la programació i les inscripcions es poden trobar al web, que ha estat renovada: fmamanresa.cat. De la programació habitual de l'Alternativa han caigut del cartell la tradicional falla que acompanya tots els dies la plaça, el Room Escape i el Cercatasques.

Des de l'organització de l'Alternativa, ampliada i renovada per obrir-se i fer-la arribar encara a més públics, es treballa ja per preparar la que serà la 30a edició, l'any que ve. Prèviament a la pandèmia i al nou context generat, es treballava en la d'aquest agost com una edició d'inflexió i impuls de cara a la del 2021, que es pretén celebrar com una autèntica efemèride: 30 anys fent una festa major alternativa a Manresa.