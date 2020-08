? La pandèmia de la covid-19 ha provocat no només una reducció dels músics participants sinó també de l'ocupació als concerts. En els concerts de carrer es tancarà la placeta de la Catedral de Solsona per evitar acumulacions de gent. Per poder controlar-la i assegurar les mesures de distanciament, enguany s'hauran de comprar entrades anticipades via internet. Thiemann va assegurar ahir que ja se n'estan venent moltes els últims dies.