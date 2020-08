Neix al Konvent de Cal Rosal un nou festival de fotoperiodisme

El Konvent de Cal Rosal (Berguedà) acollirà aquest agost i setembre un nou festival de fotoperiodisme que porta per nom 'Necessari'. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la revista 5W i que comptarà amb exposicions, taules rodones, presentacions de llibres, debats i visites guiades. En total, hi haurà 12 exposicions de projectes de fotoperiodistes com Séverine Sajous, Anya Miroshnichenko, Núria López Torres, o Santi Palacios. L'objectiu del festival és aportar un "fotoperiodisme crític per combatre la desinformació i les notícies 'fast-food'". La inauguració serà el dissabte 8 d'agost amb un recorregut per les 12 exposicions i una taula rodona al voltant del 'fast-food' informatiu.

Els impulsors del festival, la revista 5W i el Konvent de Cal Rosal, asseguren que davant de la situació actual "necessitem veus clares i mirades serenes que ens situïn en el món i ens expliquin petites i grans històries d'arreu, fent visible allò ocult per interpel·lar-nos davant la desinformació, la manipulació i les injustícies". Per aquest motiu, han tirat endavant el projecte 'Necessari', un projecte de fotoperiodisme que coincideix amb el cinquè aniversari de la revista 5W.

En concret, durant els mesos d'agost i setembre, diferents espais de l'interior i exterior del Konvent acolliran un total de 12 exposicions. Els projectes que s'exposaran seran 'Roboteca' de Séverine Sajous; 'Ana te ama' d'Anya Miroshnichenko; 'Identidades trans en construcción' de Núria López Torres; 'Un cementerio en el corazón de Siria' de Guillem Rius; 'la maldición de la locura' de Diego Ibarra Sánchez; 'Indestructibles' d'Alfons Rodríguez; 'Fade to Black' de Ricard Garcia Vilanova; 'El cierre legal de Europa' de Santi Palacios; 'Solos' de José Colón; 'Con las pures manos' d'Anna Surinyac; 'Bancografia' de Mikel Ayestaran; i les il·lustracions de Cinta Fosch.

La inauguració serà el dia 8 d'agost a les 6 de la tarda amb recorregut per les 12 exposicions acompanyats de membres del col·lectiu 5W. A les vuit, hi haurà una taula rodona al voltant del 'fast-food' informatiu amb Pere Rusiñol, Agus Morales, Malcom Otero i Marta Roqueta, moderada per Mònica Hernàndez.

Durant els dos mesos que dura l'exposició (fins a finals de setembre), es faran tres taules rodones més, visualització de documentals amb presència dels protagonistes, visites guiades amb els fotoperiodistes i presentació de llibres.