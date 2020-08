L'institut de Cal Gravat crea una web de divulgació de l'art a la Catalunya central

La recerca sobre pintors manresans del segle XX que van dur a terme els alumnes de l'institut Cal Gravat de Manresa es pot consultar a la nova plataforma digital KmArt.0 (https://kmart0.wordpress.com), on s'hi apleguen les biografies i altres treballs sobre artistes coneguts i altres que no ho són tant per al gran públic. El nou projecte es defineix com «una plataforma per a la recerca i la divulgació artística i patrimonial de la Catalunya Central», i està impulsada pels professors Ovidi Cobacho i Sonia Fernández, del Departament de Ciències Socials del centre.

Els estudiants de 4t d'ESO van realitzar durant el curs 2018-19 el projecte Artistes a Manresa-segle XX, a través del qual van estudiar una selecció de pintors manresans i paisatges catalans del segle passat. La recerca documental i el treball de camp van generar molt material que va ser la base de l'exposició que es va realitzar al convent de les Caputxines de la capital bagenca oberta a tota la ciutadania. Els visitants no tant sols van poder admirar les obres d'art dels artistes estudiats sinó que també tenien a la seva disposició uns codis QR per ampliar la informació sobre cada pintor.

El següent pas va ser la creació de l'Aula d'Arts i Lletres a l'inici del curs actual, una iniciativa oberta a alumnes de diferents cursos per estudiar i divulgar el patrimoni artístic de la Catalunya Central. Durant la temporada, els estudiants van dur a terme diverses activitats en complicitat amb entitats i institucions com el Centre Cultural el Casino de Manresa, l'Associació contra el Càncer, el Convent de les Caputxines, El Taller de marcs i decoració, la Coral Cardonina, Pintures Sagrada Família, els Amics de la Seu, els Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central.

Els participants en l'Aula van assistir a exposicions d'arts plàstiques, obres de teatre, recitals poètics i es va crear un club de lectura a l'institut. A més, es van presentar publicacions, com el treball d'una alumna de 2n de batxillerat sobre les artistes manresanes, que ha estat guardonat per la Universitat de Barcelona.

El confinament va aturar aquesta activitat, però es va tirar endavant un treball de camp per als alumnes d'Història de l'Art de final d'etapa d'ESO. El projecte consistia en recollir informació sobre diversos artistes del Bages, el Berguedà, el Solsonès i l'Anoia. Els estudiants van cercar bibliografia i van fer entrevistes a familiars i amics dels creadors biografiats. Finalment, el passat mes de juny, es van redactar articles divulgatius que contenien també imatges dels pintors i les seves obres.

La creació de KmArt.0 respon a la voluntat de posar tota aquesta informació a disposició de la ciutadania. El web recull una quarantena de textos sobre els artistes estudiats, entre altres materials. La voluntat dels impulsors d'aquesta iniciativa és aprofundir en el coneixement del patrimoni cultural i artístic del territori al llarg dels propers cursos.